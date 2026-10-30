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MotoGP

Martin zdržal 12 krogov nato dan zaključil, Marc Marquez najhitrejši

Sepang, 30. 10. 2026 07.38 pred eno minuto 2 min branja 4

Avtor:
M.D.
Jorge Martin je v Sepang prispel z opornico na desni roki

VN Malezije se je začela s petkovimi treningi, vsi pa smo nestrpno čakali, da vidimo drugega v prvenstvu Jorgeja Martina nazaj na motociklu manj kot teden po padcu na VN Avstralije in zlomu zapestja. Na prvem prostem treningu je zdržal 12 krogov, drugi trening, ki je odločal o tem, kdo bo jutrišnje kvalifikacije začel v hitrejši skupini, pa je izpustil v želji, da bo čim bolje okreval pred sobotnimi kvalifikacijami in sprint dirko. Med tem je bil Marc Marquez najhitrejši na obeh treningih.

motoGP v Maleziji
motoGP v Maleziji
FOTO: 24ur.com

Jorge Martin (Aprilia) je na prvem prostem treningu postavil 20. najhitrejši čas, a jasno je bilo, da Špančev glavni cilj ni bil čim hitrejši čas. Z zlomljenim zapestjem je na stezi v Sepangu zdržal 12 krogov, svoj najhitrejši čas (2:00.747) pa je postavil v 10. krogu. V 12. ovinku enega od krogov je bil Martin sicer blizu padca, a motocikel je uspel nadzirati kljub težavam z zapestjem.

Najhitrejši na prvem prostem treningu je bil vodilni v prvenstvu Marc Marquez (Ducati) s časom 1:58.912, ki ga je postavil v svojem tretjem krogu od 15. Drugi najhitrejši je bil tretji v prvenstvu Marco Bezzecchi (1:59.386), ki je testiral nov aerodinamičen del na svojem motociklu, tretji najboljši čas pa je postavil KTM-ov Pedro Acosta (1:59.386).

Jorge Martin se je pred začetkom drugega treninga odločil, da je bil dan na stezi zanj zaključen. Vodja moštva pri Aprilii Paolo Bonora je potrdil, da so se skupaj z zdravniki odločili, da v petek več ne bodo tvegali. "Počakali bomo in videli kako se bo zapestje odzvalo čez noč. Trenutno bi zelo težko napadal hiter čas kroga in ni smiselno, da dirka," je dejal Italijan. Dirkač Trackhouse Aprilie Raul Fernandez pa se je po prvem prostem treningu odločil, da zaradi zloma prsta VN Malezije ne bo nadaljeval.

V drugem treningu dneva je Marc Marquez padel v 12. ovinku, v katerem je pred tem imel težave tudi Martin.

Urnik za Veliko nagrado Malezije.
Urnik za Veliko nagrado Malezije.
FOTO: 24ur.com
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jorge martin marc marquez motogp vn malezije

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KOMENTARJI4

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abc123df
30. 10. 2026 09.04
Kilavi je pri svojih 33 letih osvojiv vec kot vsi akademiki skupaj... Samo za opomnik.
Odgovori
0 0
bobiv
30. 10. 2026 08.12
Bolano, z zlomljeno roko ogroža sebe svoje zdravje in sotekmovalce!
Odgovori
-8
2 10
.AchiIIeus
30. 10. 2026 08.49
Kilavi93 ogroža vse okoli sebe z zdravimi rokami, težave ima s praznino med uhi.
Odgovori
+7
10 3
abc123df
30. 10. 2026 09.03
Kilavi je pri svojih 33 letih osvojil
Odgovori
0 0
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