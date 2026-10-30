Martin zdržal 12 krogov nato dan zaključil, Marc Marquez najhitrejši

Jorge Martin (Aprilia) je na prvem prostem treningu postavil 20. najhitrejši čas, a jasno je bilo, da Špančev glavni cilj ni bil čim hitrejši čas. Z zlomljenim zapestjem je na stezi v Sepangu zdržal 12 krogov, svoj najhitrejši čas (2:00.747) pa je postavil v 10. krogu. V 12. ovinku enega od krogov je bil Martin sicer blizu padca, a motocikel je uspel nadzirati kljub težavam z zapestjem.

Najhitrejši na prvem prostem treningu je bil vodilni v prvenstvu Marc Marquez (Ducati) s časom 1:58.912, ki ga je postavil v svojem tretjem krogu od 15. Drugi najhitrejši je bil tretji v prvenstvu Marco Bezzecchi (1:59.386), ki je testiral nov aerodinamičen del na svojem motociklu, tretji najboljši čas pa je postavil KTM-ov Pedro Acosta (1:59.386).

Jorge Martin se je pred začetkom drugega treninga odločil, da je bil dan na stezi zanj zaključen. Vodja moštva pri Aprilii Paolo Bonora je potrdil, da so se skupaj z zdravniki odločili, da v petek več ne bodo tvegali. "Počakali bomo in videli kako se bo zapestje odzvalo čez noč. Trenutno bi zelo težko napadal hiter čas kroga in ni smiselno, da dirka," je dejal Italijan. Dirkač Trackhouse Aprilie Raul Fernandez pa se je po prvem prostem treningu odločil, da zaradi zloma prsta VN Malezije ne bo nadaljeval.

V drugem treningu dneva je Marc Marquez padel v 12. ovinku, v katerem je pred tem imel težave tudi Martin.