Martin: Zame se je sezona začela z Mugellom

S trojčkom (najboljši je bil še v kvalifikacijah) je dobil tudi samozavest, zelo pa se je razveselil slavja na domačem terenu in vse večje podpore navijačev, ki v Italiji počasi prepoznavajo naslednika Valentina Rossija . A ne prav dosti manj zadovoljen ni bil tudi Jorge Martin ... " Zelo težka dirka. Tvegali smo z izbiro gum, zadnji štirje krogi so bili zato izredno težki. Francesco je imel spredaj svoj ritem, jaz pa sem imel veliko dela, da sem zadržal tekmece za sabo. Vsekakor odlična dirka ," je bil zadovoljen z osrednjo dirko podaljšanega dirkaškega vikenda v Mugellu Jorge Martin in se spomnil tudi prvih stopničk v sezoni na sprinterski dirki.

"Precej več težav smo imeli v soboto. Nato smo se "zaprli" v garažo in za nedeljo naredili nekaj korekcij z nastavitvami. Hvala fantom, da so uspeli priti do pravih rešitev," je za Corriere Dello Sport razpredal 25-letni Španec, ki se je na startu sezone še lovil, v zadnjem obdobju pa deluje precej bolje. "Daljši tekmovalni premor nam ej godil. Bili smo aktivni, nizali kroge in spoznavali še nekatere stvari na dirkalniku. Če uvod v sezono še ni bil takšen, kot smo pričakovali in bi si želeli, pa je zadnje obdobje precej boljše, Lahko rečem, da zame sezona začenja z Mugellom," je še dodal lastnik dveh stopničk na VN Italije, ki se že obrača naslednjim izzivom.