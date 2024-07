Martin: Bagnaia je trenutno sam v svoji ligi

V seštevku sezone Jorge Martin sicer še ostaja na vrhu, a se je prednost še dodatno stopila. Zdaj ima 200 točk, Francesco Bagnaia pa je drugi s 190.

A se na nedeljski tekmi to, da je začel s petega namesto z drugega mesta, ni preveč poznalo. Že v prvem krogu je bil za hrbtom Bagnaie in je tam ostal do konca preizkušnje. Tako kot v soboto je bilo hitro jasno, da bo Bagnaia, če ne bo kakšnih tehničnih težav ali napak, nepremagljiv, Martin pa tudi neulovljiv za preostali del karavane. " Bil je težak teden, na prostih treningih je bilo slabo, na sprinterski dirki smo že malo napredovali, na osrednji preizkušnji vikenda pa smo bili še bližje. A bližje ni šlo več, dal sem vse od sebe, drugo mesto pa je največ, kar je bilo možno dobiti, zato moramo biti zadovoljni ," je za Gazzetto Dello Sport dejal Martin in še enkrat poudaril, da je drugo mesto pač največ kar lahko ta hip doseže.

Pri tovarniški ekipi Aprilia Racing so pred dnevi potrdili, da bo Jorge Martin zamenjal Španca Aleixa Espargara, ki je napovedal, da bo letošnja sezona njegova zadnja v karieri. Martin se bo Aprilii pridružil s sezono 2025, z večletno pogodbo.

"Že v Assnu se je razlika zmanjšala. je pa res, da Peccu dirkalnika ni potrebno privijati do konca, saj ima takšno prednost. Trenutno se pač zdi, da tekmuje svoji ligi. Mi pa tavamo nekje za njim," je bil v izjavi za priznani italijanski rožnati časnik slikovit Jorge Martin, ki vztraja kot vodilni v prvenstvu, a že v nemškem Sachsenringu se lahko to spremeni. "Krčevito bom branil vodilni položaj v skupnem seštevku, a roko na srce je in bo Pecco v prednosti tudi ta konec tedna. če bom po koncu VN Nemčije drugi v skupnem to ne bo tragedija. Še bolj se bom boril in upal, da bomo zaostanek za Peccom in tovarniškim Ducatijem zmanjševali."