Martin: Bastianini? Jaz si takšnega manevra ne bi privoščil

Jorge Martin je bil po podaljšanem dirkaškem vikendu v Misanu, šlo je za VN Emilije-Romanje, besen kot ris. Kazalo je že na njegovo novo zmago v kraljevi druščini, nato pa je storil napako, kar je izkoristil Enea Bastianini in Špancu ni preostalo nič drugega, kot da na zmagovalnem odru čestita Italijanu. Sam pa je po porazu v zadnjem krogu širil slabo voljo vsem naokoli. Slaba tolažba ni niti to, da je glavni konkurent končal v pesku in da ima Martin še naprej vodilni položaj v prvenstvu.

Italijanski motociklist Enea Bastianini je z manevrom, ki mu ga je omogočila nepričakovana napaka Jorgeja Martina prav v zadnjem krogu, pobral večino slave dirke za VN Emilije-Romanje. Ducati je na dirkališču v Misanu dosegel jubilejno 100. zmago na dirkah za svetovno prvenstvo, Martin pa je bil tik pred tem, da se podpiše pod njo. Zdržati bi moral le še nekaj zavojev.

Španec je sicer v skupni razvrstitvi povečal prednost pred Italijanom Francescom Bagnaio, ki ni dokončal preizkušnje. Martin je bil od četrtega kroga na čelu motociklistične karavane na dirki na Apeninskem polotoku, a mu je Bastianini vseskozi dihal za ovratnik in ga v zadnjem krogu z agresivnim manevrom tudi ukanil. Španec je po dirki dejal, da je bil izrinjen s steze, vodstvo dirke pa kljub njegovemu protestu ni spremenilo vrstnega reda na današnji dirki. "Pričakoval sem takšno odločitev vodstva. Sam menim drugače," je za madridski AS med drugim dejal zelo jezni Španec in nato le komentiral dogajanje na stezi ...

"To je bila težka dirka. Menim, da sem bil najmočnejši, zaslužil bi si zmago," je bil po drugem mestu razočaran Martin, ki pa kljub temu mora zadovoljen zapuščati Misano, saj ima šest dirk pred koncem svetovnega prvenstva 24 točk prednosti pred drugouvrščenim Bagnaio, ki je deset krogov pred koncem izgubil oblast nad svojim motorjem in zletel s steze. "Skozi celotno dirko sem vozil naravnost popolno, za to gredo zasluge ekipi, ki je odlično pripravila dirkalnik, veliko bolje se je obnašal kot na sprinterski dirki in menil sem, da me nihče ne more prehiteti. Morda sem za trenutek izgubil koncentracijo, a to ne zmanjšuje mojega mnenja, da je manever italijanskega konkurenta milo rečeno sporen," je AS-u še zaupal 25-letni Martin.

"Škoda te napake, razumem sicer Bastianinija, ki je napadal zmago, toda nekatere stvari je treba spoštovati. Za vsako ceno ne gre prehitevati," je trezno razmišljal Jorge Martin. Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo že čez nekaj dni v Indoneziji, nato sledijo še preizkušnje na Japonskem (5. in 6. oktober), v Avstraliji (19. in 20. oktober), na Tajskem (26. in 27. oktober), v Maleziji (2. in 3. november) ter sklepna v španski Valencii (16. in 17. november).

"Veliko točko je še na voljo. Nekatera prizorišča, ki so ostala v dirkaškem koledarju, mi zelo ležijo, morda tudi kakšna malce manj. A tako je verjetno pri vseh konkurentih. Šest tekem je še do konca, jaz pa bom skušal iti korak po korak, od dirke do dirke. Sedaj je fokus na Indoneziji, kjer bodo gotovo zahtevne razmere. Imam pa dober občutek, saj je dirkalnik v zaključku sezone odlično pripravljen," gleda naprej vodilni dirkač razreda motoGP.