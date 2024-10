Martin: Na Tajsko se odpravljam zadovoljen

Osemkratni svetovni prvak Marc Marquez je v Avstraliji slavil kljub ponesrečenemu startu, potem ko se mu je pod gumo ujela zaščita vizirja in povzročila vrtenje gume v prazno. Proti vrhu se je moral nato prebijati s sedmega mesta. Z najhitrejšim ritmom na progi je tekmece prehiteval enega za drugim, Francesca Bagnaio je prehitel malce pred polovico dirke, svojega mlajšega rojaka pa štiri kroge pred koncem, ko je vodilni v skupnem seštevku napravil manjšo napako. Toda Jorge Martin se ni dal, rojaka je prehitel nazaj, a je Marquez vrnil udarec in se odpeljal tretji zmagi naproti.

V skupnem seštevku sicer Marc Marquez ne more več konkurirati najboljšima. Je pa Martin po sobotni zmagi v sprintu tokrat z drugim mestom Bagnaii odščipnil dodatne štiri točke in ima zdaj tri dirke pred koncem 20 točk naskoka. Marquez na tretjem zaostaja za 79 točk.

"To je bila zelo zahtevna dirka. Imel sem dober ritem, a občutek ni bil enak kot v soboto. Tudi pihalo je precej bolj. Nisem mogel ustvariti velike prednosti. Ko me je prehitel Francesco, sem si rekel, da moram vložiti več energije in bolj pritiskati," je dejal 26-letni Martin, ko ga je za kratko v prvem delu dirke prehitel Bagnaia. "Vedel sem, da je Marc zraven in da bo poskusil, saj nima česa izgubiti. Vseeno pa je drugo mesto dobro, vzel sem si nekaj časa in na Tajsko se odpravljam zadovoljen," je dodal Martin.