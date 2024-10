Martin: To, kako sem dirkal na sprinterski dirki, mi vliva samozavest

Prav vožnja za Marquezom mu je pomagala, da je dirko pripeljal do cilja. 31-letnik iz Cervere je namreč v drugi polovici dirke zdrsnil na tla, njegov padec pa je opozoril tudi Martina. "Takoj, ko je Marquez padel, je tudi meni na isti način vzelo sprednji del motocikla, toda uspelo mi je rešiti padec. Ko sem videl, kaj se je zgodilo njemu, sem bil pripravljen, da se bo to zgodilo tudi meni, in lahko sem se rešil. Mislim, da bi brez Marqueza pred mano tudi jaz padel."

Kljub nekoliko okrnjeni prednosti tako Martin pred naslednjim dirkaškim koncem tedna v Maleziji ostaja samozavesten. "Zelo sem zadovoljen, sploh način, kako sem dirkal na sprinterski dirki, mi vliva samozavest. To je moj način dirkanja in to bi rad prenesel tudi v Malezijo, saj je prav to tisto, kar me je pripeljalo do tam, kjer sem. Poskušal bom napadati in biti pred Bagnaio," je sklenil vodilni v svetovnem prvenstvu.

Dirkaška karavana se bo v malezijskem Sepangu zbrala že naslednji vikend, čez tri tedne pa sledi še zaključek sezone v Valencii.