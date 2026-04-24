Martin: Sem v dobrem položaju in zdrav, to je najpomembnejše

Marc Marquez je po krajšem premoru in obdobju, preživetem doma, poudaril, da je čas izkoristil predvsem za odpravljanje pomanjkljivosti in dvig fizične ravni. Pred dirko v Jerezu pravi, da se počuti bolje: "Lahko rečem, da sem dobro fizično pripravljen, da lahko nastopim na najboljši možen način," a obenem opozarja, da bo šele dirka pokazala, ali se bo to poznalo tudi na motociklu. Začetek sezone zanj ni bil enostaven. Priznava, da ni našel pravega občutka in ritma, ki bi ga lahko držal skozi celoten konec tedna: "Bil sem hiter v nekaterih delih dirke in v določenih krogih, vendar ne na konstanten način." Situacijo je dodatno otežil grd padec v Ameriki, tudi bolečina v roki, saj, kot pravi, "preživeti dirkaški konec tedna z bolečino ni nikoli lahko, vse skupaj pa je nemogoče skriti."

Kljub temu verjame, da lahko v nadaljevanju naredi korak naprej. Zaveda se, da mu je na prvih dirkah manjkalo nekaj odločilnega: "Nisem imel tistega dodatnega faktorja, ki ga mora vrhunski dirkač prinesti s seboj na dirkališče." Ob tem ne skriva, da je merilo trenutno Marco Bezzecchi z Aprilio: "Aprilia, še posebej Marco, sta trenutno jasna favorita." Španec zato ostaja osredotočen na svoje delo in dodaja, da razlika v prvenstvu še ni velika, zato želijo "korak za korakom dvigovati raven in se približati vrhu."

Na drugi strani je še en Španec, Jorge Martin, ki je v letošnji sezoni po številnih težavah, ki so ga pestile zadnje leto, znova ujel zmagovalni ritem in prebudil tistega pravega šampiona v sebi. V prvenstvu trenutno zaseda drugo mesto, ob tem pa priznava, da je njegov položaj letos povsem drugačen kot ob istem času lani. Takrat je dirke spremljal doma, okreval po hudi poškodbi, zdaj pa je povsem v igri za vrh: "Pred tednom dni sem razmišljal o lanski situaciji, ko sem bil še v Katarju s 14 zlomljenimi rebri in sem dirko gledal po televiziji." Zato še toliko bolj ceni trenutno stanje: "Zelo sem vesel, kar zdaj vidim, in tudi, da ste me na to opomnili, da se še enkrat zavem, da sem trenutno v odličnem položaju in zdrav, kar je najpomembnejše." Dober občutek je dodatno okrepil uspešen konec tedna v Austinu, kjer je zabeležil najboljši rezultat z Aprilio. A pred Jerezom ostaja previden: "Cota mi je dala več samozavesti, a šele, ko zapeljemo na stezo, bomo videli, kje smo." Poudarja, da še vedno potrebuje več krogov na motociklu in da želi graditi počasi, se postopno izboljševati: "Moj cilj je, da vsakič, ko grem na stezo, napredujem in se približam najboljšim."

