MotoGP

Martin: Sem v dobrem položaju in zdrav, to je najpomembnejše

Jerez, 24. 04. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.M.
Martin, Bezzecchi

Motociklistična karavana se po krajšem premoru vrača v dirkaški paddock, četrta dirka sezone pa bo potekala na dirkališču v španskem Jerezu. Vodilni v prvenstvu Marco Bezzecchi bo skušal nadaljevati svojo prevlado, saj je dobil vse letošnje dirke, poleg tega pa tudi zadnji dve lanske sezone. Toda na prvi evropski preizkušnji se lahko razmerja moči nekoliko premešajo, španski dirkači imajo zagotovo še kaj pokazati. Jorge Martin bo z Aprilio lovil svojo prvo zmago v letošnji sezoni, veliko pa želi dokazati tudi aktualni svetovni prvak Marc Marquez.

FOTO: VOYO
FOTO: VOYO

Marc Marquez je po krajšem premoru in obdobju, preživetem doma, poudaril, da je čas izkoristil predvsem za odpravljanje pomanjkljivosti in dvig fizične ravni. Pred dirko v Jerezu pravi, da se počuti bolje: "Lahko rečem, da sem dobro fizično pripravljen, da lahko nastopim na najboljši možen način," a obenem opozarja, da bo šele dirka pokazala, ali se bo to poznalo tudi na motociklu.

Začetek sezone zanj ni bil enostaven. Priznava, da ni našel pravega občutka in ritma, ki bi ga lahko držal skozi celoten konec tedna: "Bil sem hiter v nekaterih delih dirke in v določenih krogih, vendar ne na konstanten način." Situacijo je dodatno otežil grd padec v Ameriki, tudi bolečina v roki, saj, kot pravi, "preživeti dirkaški konec tedna z bolečino ni nikoli lahko, vse skupaj pa je nemogoče skriti."

Kljub temu verjame, da lahko v nadaljevanju naredi korak naprej. Zaveda se, da mu je na prvih dirkah manjkalo nekaj odločilnega: "Nisem imel tistega dodatnega faktorja, ki ga mora vrhunski dirkač prinesti s seboj na dirkališče." Ob tem ne skriva, da je merilo trenutno Marco Bezzecchi z Aprilio: "Aprilia, še posebej Marco, sta trenutno jasna favorita." Španec zato ostaja osredotočen na svoje delo in dodaja, da razlika v prvenstvu še ni velika, zato želijo "korak za korakom dvigovati raven in se približati vrhu."

FOTO: Kanal A
FOTO: Kanal A

Na drugi strani je še en Španec, Jorge Martin, ki je v letošnji sezoni po številnih težavah, ki so ga pestile zadnje leto, znova ujel zmagovalni ritem in prebudil tistega pravega šampiona v sebi. V prvenstvu trenutno zaseda drugo mesto, ob tem pa priznava, da je njegov položaj letos povsem drugačen kot ob istem času lani. Takrat je dirke spremljal doma, okreval po hudi poškodbi, zdaj pa je povsem v igri za vrh: "Pred tednom dni sem razmišljal o lanski situaciji, ko sem bil še v Katarju s 14 zlomljenimi rebri in sem dirko gledal po televiziji." Zato še toliko bolj ceni trenutno stanje: "Zelo sem vesel, kar zdaj vidim, in tudi, da ste me na to opomnili, da se še enkrat zavem, da sem trenutno v odličnem položaju in zdrav, kar je najpomembnejše."

Dober občutek je dodatno okrepil uspešen konec tedna v Austinu, kjer je zabeležil najboljši rezultat z Aprilio. A pred Jerezom ostaja previden: "Cota mi je dala več samozavesti, a šele, ko zapeljemo na stezo, bomo videli, kje smo." Poudarja, da še vedno potrebuje več krogov na motociklu in da želi graditi počasi, se postopno izboljševati: "Moj cilj je, da vsakič, ko grem na stezo, napredujem in se približam najboljšim."

Ob vprašanju o razmerju moči med proizvajalci ostaja zadržan in izpostavlja pomen ekipnega dela: "Nemogoče je reči, kateri motocikel je najboljši, veliko pa je odvisno od tega, kako delamo kot ekipa." Kljub dobrim rezultatom Aprilie poudarja, da so razlike majhne, njegov cilj pa ostaja jasen: "Upam, da bomo še napredovali." Ob tem dodaja še en konkreten izziv: "Na tej stezi je težko prehitevati, sam pa imam še nekaj težav v kvalifikacijah, zato je naš glavni cilj, da tam naredimo korak naprej in si zagotovimo boljši startni položaj."

motogp jerez španija marquez martin ducati aprilia

