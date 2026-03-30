MotoGP

Martinov načrt: V Jerez po točke, v Le Mansu in Mugellu pa v napad

Austin, 30. 03. 2026 16.34 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Jorge Martin

Španski dirkač Jorge Martin se po lanski, s poškodbami zaznamovani sezoni, letos spet vrača med najboljše. Potem ko je že v Braziliji dvakrat stopil na oder za zmagovalce, je v ameriškem Austinu v soboto po dolgem času zopet stal na najvišji stopnički, uspeh pa v nedeljo dopolnil z drugim mestom. Pravi, da ga letošnja sezona spominja na predlansko, v kateri je osvojil naslov prvaka.

FOTO: MotoGP

Čeprav je bil Jorge Martin že na Tajskem med petimi najhitrejšimi in v Braziliji dvakrat stal na stopničkah (bil je tretji na sprintu in drugi na nedeljski dirki), ni pričakoval, da bo med najboljšimi tudi na teksaškem asfaltu. Priznal je, da je pred dirkaškim koncem tedna v ZDA poskušal znižati tudi pričakovanja svoje ekipe.

"Še v četrtek nisem vedel, v kakšnem fizičnem stanju bom. Tudi Austin je vedno popolna neznanka za motocikle, saj je tukajšnja steza precej drugačna od drugih. Ampak uspešno smo nadaljevali z našo bazo, ki smo jo z malenkostmi še nadgradili. Celoten dirkaški konec tedna sem bil zelo konkurenčen, z ekipo smo se odlično odrezali."

Prvi trije na dirki v Austinu
FOTO: MotoGP

Kot pravi, je imel v nedeljo priložnost celo za zmago. V igri zanjo je ostal vse do zadnjih krogov, ko se je vodilnemu Marcu Bezzecchiju približal na dobre pol sekunde, a je Italijan uspel zadržati svojo prednost do ciljne črte. Martin je tako zasedel drugo mesto, tretji je bil Pedro Acosta.

Bezzecchi in Martin za dvojno zmago Aprilie, v Moto2 množično trčenje

"Mogoče sem storil napako v strategiji, ko sem na začetku dirke ostal za Acosto in Bezzecchijem, saj sem bil v tistem trenutku hitrejši od njiju in bi lahko takrat pobegnil. Ampak nikoli ne moreš vedeti, takrat se mi je to zdelo najbolje, dal sem vse od sebe in sem presrečen s tem, kar sem dosegel," je za nazaj razmišljal Španec.

FOTO: MotoGP

"Morda sem pričakoval tudi kakšno napako z Marcove strani, ampak bil je neverjetno hiter. Pomembno pa je, da ga konstantno preganjam do njegove meje, kar sem tudi storil. Drugo mesto je bilo največ, kar sem lahko dosegel," poudarja Martin in z nasmehom dodaja, da ga letošnja sezona spominja na predlansko, v kateri je postal svetovni prvak. Se pa zaveda, da bo moral, če želi napadati zmage, izboljšati svoje predstave v kvalifikacijah, saj mu letos še ni uspelo štartati višje od druge štartne vrste.

Martin se v sezoni 2027 vidi pri Yamahi skupaj z Bagnaio

Še vedno ga nekoliko ovira tudi roka, ki si jo je poškodoval ob koncu lanske sezone. "Nisem še stoodstotno pripravljen. Dva kroga pred koncem sem opazil, da se preveč naprezam. Moja leva roka je bila popolnoma uničena, moral sem malo upočasniti," je priznal.

FOTO: MotoGP

Zdaj ima skoraj mesec dni, da si opomore, saj bo naslednja dirka na sporedu šele konec aprila. Gostil jo bo španski Jerez, ki ne sodi med Martinova najljubša prizorišča, zato bo zanj pomembno, da tudi tam nadaljuje z zbiranjem točk.

"Zame sta stezi v Austinu in Jerezu mogoče celo najslabši v celotnem koledarju. Pomembno je ostati konstanten, da bom lahko med najhitrejšimi in dirkal na podoben način kot v Austinu. V ekipi se moramo obnašati, kot da teh stopničk nismo dosegli," je z mislimi že pri naslednjem izzivu.

FOTO: MotoGP

Prepričan je, da jim bodo delo v Jerezu otežili tudi dirkači Ducatija, svojo priložnost za napad pa vidi v naslednjih dirkah v Le Mansu, Montmeloju in Mugellu. "V Jerezu se bo tudi Ducati vrnil v svoje 'normalno stanje'. Z Bezzecchijem si morava pomagati in skupaj priti do lepega točkovnega izkupička, nato pa že pridejo steze, na katerih smo z Aprilio tradicionalno uspešni, kot so Le Mans in Mugello. Tam bomo lahko napadli."

Je pa Martin svoj cilj za letošnjo sezono z uvrstitvijo na stopničke že dosegel, zato bo v nadaljevanju sezone lahko dirkal bolj sproščeno. "Prepričan sem, da bo to leto za uživanje. Že zdaj sem naredil veliko več, kot sem pričakoval, uvrstil sem se na stopničke, zato bom preprosto užival v trenutku," je sklenil.

FOTO: MotoGP

Dirko v Jerezu bo dočakal na drugem mestu skupnega seštevka, za vodilnim Bezzecchijem ima štiri točke zaostanka.

MOTOGP VN AMERIK

Bezzecchi in Martin za dvojno zmago Aprilie, v Moto2 množično trčenje

