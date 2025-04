'Martinova pljuča komercialnega leta ne bi zdržala'

Španski zdravnik je pojasnil, da je zadnji rentgenski posnetek prsnega koša pokazal izboljšanje stanja v dirkačevih pljučih. Pnevmotoraks je povsem izginil in pljuča so se ponovno razširila v normalno velikost, vendar še vedno niso v dovolj dobrem stanju, da bi lahko domov prišel brez zdravniškega spremstva.

"Martin ne more leteti na komercialnem letalu, leteti mora na medicinsko opremljenem letu, saj njegova pljuča komercialnemu letu ne bi bila kos," je razložil Charte.

Kot pojasnjuje vodja zdravnikov v karavani motoGP, morajo sedaj najprej zagotoviti, da so pljuča pravilno zaprta. "Prvi korak je, da so pljuča v normalnem stanju in zaprta, da sta zaprti tudi popljučnica ter poprsnica in da ni več nevarnosti, da bi se stanje znova poslabšalo. Nato pa bomo vsakega od zlomov preučili na podlagi njihove prognoze."

Ta konec tedna bo Španec premeščen v bolnišnico v Madridu. Tam naj bi najprej opravil CT, ki bo natančneje pokazal obseg zlomov v rebrih, nato pa bo prejemal nadaljnjo zdravniško oskrbo in se seznanil s potekom okrevanja po novi težki poškodbi.