Marquez: Prioriteta je podaljšanje pogodbe z ekipo

Španec Marc Marquez je še osmič skupno in šestič v razredu motoGP postal svetovni motociklistični prvak. Marquez se je s šestim naslovom v kraljevskem razredu na tretjem mestu večne lestvice izenačil z Avstralcem Mickom Doohanom , Italijan Valentino Rossi jih ima sedem in je drugi med vsemi, prvi pa je njegov rojak Giacomo Agostini z osmimi naslovi. Agostini je dirkal v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, osem naslovov svetovnega prvaka pa je osvojil v razredu 500 kubičnih centimetrov, takratnem elitnem razredu. Španec je četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka v kraljevskem motociklističnem razredu osvojil že štiri dirke pred koncem sezone na VN Tajske v Buriramu, kljub temu pa na preostalih dirkah konkurentom ni pustil več od drobtinic. "Ko gre za dirkanje sem nenasiten zmag. Vedelo sem tudi po VN Tajske, ko je bilo jasno da bom osvojil naslov svetovnega prvaka, da ne bom dal roke za vrat in le čakal na konec sezone, pač pa bom želel zmagati tudi na vseh preostalih dirkah. Mislim, da le takšno razmišljanje vodi k popolnosti," je bil brez dlake na jeziku v pogovoru s španskimi novinarji Marc Marquez, ki je bil spet za korak ali dva pred svetovno konkurenco. Še posebej v zaključku sezone mu je, kolikor toliko, pariral le mladi Francoz Fabio Quartararo .

"Zavedam se, da je vsak dan nova priložnost za dokazovanje, zato svojih uspehov ne jemljem kot nekaj normalnega ali vnaprej predvidenega. Vem, da se za vsako zmago moraš potruditi, dati vse od sebe in tako bo tudi naprej." Čeprav se je sezona komaj končala, pa so ekipe že hitele s testiranjih in tudi Marquez se je trudil, da bi bil motocikel za naslednjo še boljši od tega, ki ga je vozil leta 2019. "Neverjetno leto, opravili smo odlično delo, rad bi se zahvalil vsem ljudem, ki so mi pomagali, in zdaj je napočil čas, da uživam in se poveselim. A le za kratko, sledila bodo nova testiranja, še veliko dela imamo pred sabo, da bo vse tako kot je treba." Marquez je že nekaj sezon maneken Honde, Španec je potrdil, da bi rad še nekaj časa bil član te družine. "Pred leti so mi vodilni možje predstavili projekt, ki me je takrat navdušil in kot kaže sem se odločil prav. Honda mi je ponudila možnost, da dirkam v kraljevem razredu in to celo cenim. Ostaja moje prioriteta," je AS-u zaupal 26-letni Marquez in potrdil, da ima na mizi "papir" za podaljšanje zvestobe tej japonski ekipi. "Da smo ekipa, ki odlično sodeluje potrjujejo naši rezultati. Neumno bi bilo prekiniti takšno plodno sodelovanje. Moja velika želja je, da nadaljujemo s projektom," je dejal lastnik šestih naslovov v razredu motoGP.