Masia z zmago na dirki osvojil naslov prvaka v razredu moto3

Na dirki v najšibkejšem razredu moto3 sta Jaume Masia in Ayumu Sasaki prikazala odličen dvoboj in za nekaj trenutkov pozabila na dejstvo, da na stezi nista sama, kar je rezultiralo v tem, da ju je nekaj dirkačev po notranji liniji prehitelo in se za nekaj ovinkov uvrstilo na vodilne položaje. Tudi v nadaljevanju so bile vse oči uprte v omenjena dirkača, ki sta s številnimi prehitevanji skrbela za pravi šov na dirkališču v Dohi. Velik del dirke sta bila v ospredju, kjer jima je družbo delal Daniel Holgado, zmagovalec sobotnih kvalifikacij. Tri kroge pred koncem se je neposredna bitka med Masio in Sasakijem končala, saj je Španec ostal v ospredju, Sasaki pa padel na sedmo mesto. Masia je na razburljivi dirki zadržal prvo mesto, Sasaki pa se je v cilj pripeljal kot šesti, kar je pomenilo, da je Masia postal nov svetovni prvak v razredu moto3.

"Ne vem, kaj naj povem. Rad bi se zahvalil svoji ekipi, ki je ves čas verjela vame. Postali smo svetovni prvaki, res sem zelo vesel," je po osvojitvi naslova prvaka povedal 23-letni Španec.