Maske in razkužila za varno motociklistično VN Tajske

Obiskovalci in ekipe bodo med motociklističnim dirkaškim koncem tedna v tajskem Buriramu (od 20. do 22. marca s prenosi na Kanalu A in VOYO) morali skozi stroge zdravstvene preglede, organizatorji pa bodo zanje priskrbeli tudi maske in razkužila za roke, da na tekmi svetovnega prvenstva ne bi kdo zbolel za novim koronavirusom.

Dirka v Buriramu (na fotografiji lanski dvoboj Fabia Quartararoja in Marca Marqueza) je praviloma zelo dobro obiskana. FOTO: MotoGP Sezona 2020 se tradicionalno začenja z marčevsko preizkušnjo v katarskem Lusailu, s prenosi na Kanalu A in VOYO začnemo v petek, 6. marca, ko bodo na sporedu prvi prosti treningi vseh razredov. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP priprave na dirkaški konec tedna, ki bo v Buriramu potekal med 20. in 22. marcem, kljub strahu pred virusom covid-19, ki je že vplival na število turistov na vrhuncu turistične sezone na Tajskem, potekajo nemoteno. Bodo pa organizatorji veliko pozornosti namenili zdravju in preprečitvi širjenja virusa. Tako bo vsak ob vstopu na dirkališče moral prestati test telesne temperature, v hotelih bodo pozorni na goste s simptomi, poleg tega pa bo aplikacija "Buriram Healthy" ponujala ažurne zdravstvene informacije. Zaradi virusa so prestavili tekmo svetovnega prvenstva formule 1 za VN Kitajske, medtem ko prvenec za VN Vietnama 5. aprila ostaja na sporedu, prav tako tudi VN Tajske za motoGP. 'Upam, da bo dirka motoGP pokazala, da je Tajska varna'

"Smo stoodstotno pripravljeni. Prepričan sem, da bodo s temi preventivnimi ukrepi vsi, ki bodo obiskali Buriram, varni. Upam, da bo dirka motoGP pokazala, da je Tajska varna, in se bo država hitro pobrala," je po poročanju AFPnovinarjem dejal Newin Chidchob, lastnik dirkališča v Buriramu. Newina je podprl tudi tajski minister za zdravje, Anutin Charnvirakul, ki je obljubil brezskrben dogodek. "Ne bo odpovedi ali prestavitve. To je svetovni dogodek, ki je zadnji dve leti prinesel tri milijone bahtov (94 milijonov dolarjev). Letos upam, da se bodo dirke zaradi upada tujih gostov številčenje udeležili tajski navijači," je dejal Charnvirakul. Na Tajskem sicer poročajo o 40 primerih koronavirusa, a ostaja strah, da je v resnici okuženih več ljudi. Zaradi koronavirusa je sicer umrlo 2800 ljudi, največ na Kitajskem, kjer je virus najprej izbruhnil, zaradi strahu za zdravje pa so tako na Kitajskem kot drugje po svetu že odpovedali ali omejili dostop do nekaterih športnih tekmovanj. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke