Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
MotoGP

'Laska nam, da se je Bezzecchi odločil podaljšati, navkljub pritiskom'

Rim, 03. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Massimo Rivola

Motociklistična sezona 2025 je bila najbolj uspešna sezona za ekipo Aprilie. Italijani so v točkovanju za najboljšega proizvajalca presegli mejnik 400 točk, s 418 točkami na svojem računu pa so zasedli drugo mesto - zaostali so le za šampionskim Ducatijem. Nova sezona motoGP se bo začela 1. marca na Tajskem. S prenosi na Kanalu A in VOYO.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Motociklistična sezona se nezadržno bliža
    02:39
    Iz 24UR: Motociklistična sezona se nezadržno bliža
  • Predstavitev Monster Energy Yamaha MotoGP Team v Džakarti
    00:58
    Predstavitev Monster Energy Yamaha MotoGP Team v Džakarti
  • Iz 24UR: Ducati predstavil dirkalnik in ekipo za sezono 2026
    02:40
    Iz 24UR: Ducati predstavil dirkalnik in ekipo za sezono 2026
  • Aprilia pripravljena na novo sezono
    00:29
    Aprilia pripravljena na novo sezono
  • Iz 24UR: Pramac Yamaha se predstavi
    02:30
    Iz 24UR: Pramac Yamaha se predstavi
  • Iz 24UR: Predstavitev ekipe VR46
    01:08
    Iz 24UR: Predstavitev ekipe VR46

Po rekordni lanski ima od prihajajoče sezone visoka pričakovanja tudi izvršni direktor ekipe Aprilia Racing Massimo Rivola. "Sezone 2026 se lotevamo z jasno predstavo, kaj smo in kje želimo biti. Po letu 2025, v katerem smo dosegli izjemno visoko raven konkurenčnosti, in zdaj je naš cilj, da se na vsaki dirki borimo za najvišja mesta," je za Gazzetto Dello Sport na druženju z novinarji ob podaljšanju pogodbe z Marcom Bezzecchijem dejal prvi operativec Aprilie Rivola. 

Preberi še Martin k Yamahi, Acosta novi moštveni kolega Marca Marqueza?

Bezzecchi je prejšnjo sezono končal na tretjem mestu v skupnem seštevku. "V novi sezoni želimo korak naprej. Prepričani smo, da smo za to sposobni," je rožnatemu časniku še zaupal Rivoli, ki uradno ni razkril, kako dolgo bo 27-letnik ostal del italijanskega koncerna, pogodba velja vsaj za sezono 2027, ko je pričakovati večje spremembe v dirkaških zasedbah. Je pa poudaril, da bodo z vsakim dirkačem ubrali svojo pot. 

Massimo Rivola
Massimo Rivola
FOTO: MotoGP

"Po eni strani si želimo nadaljevati na isti ravni, kjer smo končali na koncu prejšnje sezone z Marcom, po drugi strani pa bomo z Jorgejem veliko gradili. Zelo verjamemo v RS-GP26 in smo prepričani, da ima velik potencial, tako kot naši dirkači," je še dejal vodja Aprilie in pozdravil podpis pogodbe s tretjim dirkačem lanske sezone. 

Preberi še Bezzecchi in Aprilia dahnila usodni da

"Seveda smo zelo zadovoljni, saj je bila podaljšanje sodelovanja naša prioriteta. Podpis smo želeli proslaviti na še posebej zabaven način, kar se po mojem mnenju popolnoma ujema z Marcovo osebnostjo. Zgradili smo trdne temelje. Marcova izbira nam je kljub različnim ponudbam, ki jih je prejel, v veliko veselje in še bolj krepi delo in duha te ekipe. Laska nam, da se je odločil podaljšati, navkljub pritiskom s strani drugih ekip, ki so mu ponujale 'hribe in doline'. Lepo je, da se je odločil ostati," je še dejal Rivola.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zdaj moramo videti, kakšen bo položaj Jorgeja Martina, drugega tovarniškega dirkača Aprilie," je na druženju s sedmo silo ob podpisovanju pogodbe še dejal izvršni direktor ekipe Aprilia Racing.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
motogp rivola aprilia

Bezzecchi in Aprilia dahnila usodni da

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Severina objavila redko fotografijo mame Ane
Severina objavila redko fotografijo mame Ane
Drugi otrok: Kako se življenje spremeni in na kaj biti pozoren
Drugi otrok: Kako se življenje spremeni in na kaj biti pozoren
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Kdo je Olivia Dean? Britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Kdo je Olivia Dean? Britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506