'Laska nam, da se je Bezzecchi odločil podaljšati, navkljub pritiskom'

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Predstavitev dirkalnikov Aprilie za sezono 2026 Profimedia

Predstavitev dirkalnikov Aprilie za sezono 2026 Profimedia

Predstavitev dirkalnikov Aprilie za sezono 2026 Profimedia

Predstavitev dirkalnikov Aprilie za sezono 2026 Profimedia

Predstavitev dirkalnikov Aprilie za sezono 2026 Profimedia

Predstavitev dirkalnikov Aprilie za sezono 2026 Profimedia

Marco Bezzecchi podaljšal pogodbo Aprilia

Marco Bezzecchi podaljšal pogodbo Aprilia

Marco Bezzecchi podaljšal pogodbo Aprilia

Marco Bezzecchi podaljšal pogodbo Aprilia

Marco Bezzecchi podaljšal pogodbo Aprilia

Predstavitev dirkalnikov Aprilie za sezono 2026 Profimedia























Po rekordni lanski ima od prihajajoče sezone visoka pričakovanja tudi izvršni direktor ekipe Aprilia Racing Massimo Rivola. "Sezone 2026 se lotevamo z jasno predstavo, kaj smo in kje želimo biti. Po letu 2025, v katerem smo dosegli izjemno visoko raven konkurenčnosti, in zdaj je naš cilj, da se na vsaki dirki borimo za najvišja mesta," je za Gazzetto Dello Sport na druženju z novinarji ob podaljšanju pogodbe z Marcom Bezzecchijem dejal prvi operativec Aprilie Rivola.

Bezzecchi je prejšnjo sezono končal na tretjem mestu v skupnem seštevku. "V novi sezoni želimo korak naprej. Prepričani smo, da smo za to sposobni," je rožnatemu časniku še zaupal Rivoli, ki uradno ni razkril, kako dolgo bo 27-letnik ostal del italijanskega koncerna, pogodba velja vsaj za sezono 2027, ko je pričakovati večje spremembe v dirkaških zasedbah. Je pa poudaril, da bodo z vsakim dirkačem ubrali svojo pot.

Massimo Rivola FOTO: MotoGP

"Po eni strani si želimo nadaljevati na isti ravni, kjer smo končali na koncu prejšnje sezone z Marcom, po drugi strani pa bomo z Jorgejem veliko gradili. Zelo verjamemo v RS-GP26 in smo prepričani, da ima velik potencial, tako kot naši dirkači," je še dejal vodja Aprilie in pozdravil podpis pogodbe s tretjim dirkačem lanske sezone.

"Seveda smo zelo zadovoljni, saj je bila podaljšanje sodelovanja naša prioriteta. Podpis smo želeli proslaviti na še posebej zabaven način, kar se po mojem mnenju popolnoma ujema z Marcovo osebnostjo. Zgradili smo trdne temelje. Marcova izbira nam je kljub različnim ponudbam, ki jih je prejel, v veliko veselje in še bolj krepi delo in duha te ekipe. Laska nam, da se je odločil podaljšati, navkljub pritiskom s strani drugih ekip, ki so mu ponujale 'hribe in doline'. Lepo je, da se je odločil ostati," je še dejal Rivola.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Zdaj moramo videti, kakšen bo položaj Jorgeja Martina, drugega tovarniškega dirkača Aprilie," je na druženju s sedmo silo ob podpisovanju pogodbe še dejal izvršni direktor ekipe Aprilia Racing.