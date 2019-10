Matematika je preprosta: če Marquez prehiti Doviziosa, bo postal prvak

Dve točki v praksi pomenita, da mora Marc Marquez za šesti naslov prvaka v razredu motoGP zgolj prehiteti Andreo Doviziosa. Izjema bi bila le, če Španec in Italijan ne bosta končala med prvo četverico. Ob takšnem razpletu mora biti 26-letnik od sedem let starejšega tekmeca boljši za vsaj dve mesti. Je pa to zelo malo verjetno, še posebno če vemo, da je Marquez prav vse dirke v tej sezoni končal kot prvi ali drugi. Izjema je bila le preizkušnja za VN Amerik, ki je po napaki ni končal.

Čeprav je že kar nekaj časa jasno, kdo bo novi stari prvak, pa Marquez pred začetkom dogajanja na Tajskem zagotavlja, da bo storil vse, da že v nedeljo naslov tudi matematično potrdi. Katalonec še pravi, da se v nobenem primeru ne bo oziral na Doviziosa: "Naš pristop se ta konec tedna ne bo spreminjal. Vselej dirkam na meji zmožnosti, in tudi tokrat ne bo nič drugače. V prvi vrsti si seveda želim potrditi naslov prvaka, a obenem bom storil vse, da vpišem novo zmago."

"Lani smo na Tajskem spremljali zelo zanimivo dirko, in nadejam se, da bo tudi tokrat tako. Z našo predstavo želimo navdušiti vse navijače motociklizma,"pred nedeljskim obračunom še obljublja Marquez. V lanski sezoni je Španec v Buri Ramu zmago slavil v zadnjem ovinku, ko je s fantastičnim prehitevanjem ugnal prav Doviziosa. Čudežni deček motociklizma si bo čim boljšo uvrstitev prizadeval doseči tudi zato, ker ima še vedno možnost izboljšati svoj najboljši točkovni izkupiček iz ene sezone. Leta 2014 je vknjižil kar 362 točk, v letošnji pa je za zdaj pri okroglih 300. Na voljo mu jih je tako ostalo še 125. A obenem velja poudariti, da je bila leta 2014 skupno na sporedu ena dirka manj kot letos.