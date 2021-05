Vinales brez zamer do Marqueza: Nisem jezen, preprosto nisem bil dovolj hiter

"Nismo bili hitri. Ko nisi hiter, obstaja takšna možnost. Mislili smo, da nam bo uspel čas 1:45,500, toda zmogli smo le 1:46,0, tako da smo ostali brez hitrejše kvalifikacijske skupine. Nismo iztisnili maksimuma, vsaj takšno je moje mnenje," je po sobotnih kvalifikacijah razlagal dirkač Yamahe, ki je še dejal, da vožnje Marqueza – ta se je prebil v hitrejšo skupino in na koncu pristal na enajstem mestu – ne želi komentirati. "Za to so pristojni komisarji in imajo ekipo, ki to preučuje. Jaz se moram držati ob robu. Na nikogar nočem kazati s prstom. Vsak vozi po stezi, kot želi, so zunanji ljudje, ki to kaznujejo ali ne, in so ljudje, ki se jim to zdi prav ali narobe. Jaz moram biti osredotočen na svoje stvari in tako nadaljevati," je še dodal Maverick Vinales.

"Nismo se uspeli uvrstiti v hitrejšo skupino. Na ravnini izgubljamo tri desetinke sekunde,"je težave opisal Španec, za katerega so bile kvalifikacije veliko razočaranje, tudi zato ker je najboljši startni položaj osvojil njegov moštveni kolegaFabio Quartararo."Vem, da je Quartararo osvojil 'pole' in ne iščem nobenih izgovorov. Preprosto govorim, da sem jaz izgubil toliko časa. Prva dva sektorja sta bila zelo hitra, toda zadnji pač ne. To ni izgovor. Quartararo je bil zelo hiter, je izjemen. Nisem bil dovolj hiter," je še pojasnil španski dirkač. Ta je razkril, da bo na motocikel tako spredaj kot zadaj namestil gume srednje trdote. "Z njimi se počutim zelo dobro, z mehkejšo različico sem imel precej težav, saj sem imel preveč oprijema zadaj, kar mi je povzročalo težave," je priznal dirkač Yamahe, ki je nedavno postal očka.