Maverick Vinales po smrti Deana Berte odpovedal nastop na VN Amerike

Novico je sporočilo njegovo novo moštvo Aprilija. V sporočilu za javnost so zapisali: "Od nesreče je minil manj kot teden, kar ni dovolj časa, da se (Maverick) dovolj pomiri in dirka. Vinales se je s popolno podporo Aprilije odločil, da se bo začasno ustavil na poti spoznavanja motocikla in ekipe."

"Celotna družina Aprilije podpira odločitev Mavericka in njegove družine. Prišle bodo druge priložnosti in dirke, na katerih bomo to obetavno pot nadaljevali skupaj. Na tej poti moramo popolnoma spoštovati čustva vseh vpletenih," so v objavi še dodali. V moštvu niso še potrdili, kdo bo na VN Amerike nadomestil Vinalesa.