Maverick Vinales poln hvale na Yamahin račun

Maverick Vinales je bil po zmagi za VN Nizozemske pričakovano prešerne volje, posebej je izpostavil odlično ekipno delo, ki je na koncu prineslo željeni rezultat: “Že od prvega treninga v Assnu sem imel zelo dober občutek. Motocikel je bil odličen, omogočil mi je, da sem v zadnjih krogih lahko napadel. Celotna ekipa je opravila vrhunsko delo. Do zmage smo prišli s skupnimi močmi.”

“Dirka je bila že od samega starta zelo zahtevna. Na začetku sem si privoščil določene napake,ki so me stale nekaj sekund. Proti koncu dirke sem začutil, da sem ujel pravi ritem. Vedel sem, kje lahko pritisnem na Marca Marqueza. Na koncu je bilo to dovolj za zmago.”

“Še enkrat bi se rad zahvalil ekipi. Za nami je odličen vikend. Uvod v sezono je bil vse prej kot spodbuden, a v zadnjih nekaj tednih napredujemo iz dirke v dirko. Že čez sedem dni nas čaka še ena zelo zahtevna preizkušnja v Sachsenringu, tudi tam bomo ciljali na najvišja mesta,”je po šesti zmagi v karieri dirkača motoGP razlagal 24-letnik.

Hvalospevi na Yamahin račun pa se ne skladajo s predstavami drugega Yamahinega dirkača Valentina Rossija. Legendarni Italijan je vpisal še tretjo zaporedno dirko brez uvrstitve in tako po dobrem startu v sezono še poglobil svojo krizo. Rossi je trenutno še vedno na petem mestu v skupnem seštevku, a ima pred moštvenim kolegom le še 7 točk naskoka.