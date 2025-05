Mednarodna motociklistična zveza na željo Martina spremenila pravila

Mednarodna motociklistična zveza FIM je na pobudo Aprilie spremenila pravila glede testiranja v motociklističnem prvenstvu. Po novem bo dirkačem, ki se vračajo po daljši poškodbi in so izpustili vsaj tri dirkaške dogodke (to je lahko bodisi velika nagrada bodisi uradno večdnevno testiranje) ali niso dirkali 45 dni zapored, pred ponovnim nastopom na dirki na voljo en dan testiranja.

Aprilia je spremembo pravil predlagala potem ko je imel njihov dirkač Jorge Martin ob začetku sezone veliko težav s poškodbami. Španec se je prvič letos polomil že na prvem dnevu predsezonskega testiranja v Sepangu, nato pa se je z novim padcem med treningom datum njegovega povratka še dodatno zamaknil. Na motociklu je v celoti opravil le en dan testiranja, in še to novembra 2024, zato si je pred vrnitvijo v karavano želel še nekaj treninga na motociklu, vendar pravila tega doslej niso omogočala.

Dirkači so namreč na motocikel razreda motoGP lahko sedli le med dirkaškimi vikendi in uradnimi testiranji, do neuradnih testiranj pa so bili upravičeni le testni dirkači in dirkači, katerih proizvajalec ima zaradi nekonkurenčnosti svojega motocikla to olajšavo (trenutno sta to Honda in Yamaha).

Aprilia in Martin sta si prizadevala to pravilo spremeniti, in čeprav je bil njihov predlog najprej zavrnjen s strani ostalih ekip prvenstva, se je FIM zdaj vendarle odločil za spremembo pravil.

Prvi, ki bi lahko imel korist od spremembe pravil, je Miguel Oliveira. Portugalec si je na VN Argentine izpahnil ramo in izpustil tri dirkaške vikende: v ZDA, Katarju ter Jerezu. Pred povratkom, ki ga načrtuje ta konec tedna v Le Mansu, mu tako po novih pravilih pripada dan testiranja.