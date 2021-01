'Mehurček' tudi ob začetku sezone 2021 v motoGP

Uvodna testiranja v Sepangu bodo vodstvu tekmovanja služila kot preizkus protokolov za sezono 2021. Podjetje Dorna Sports, ki ima v prvenstvu motoGP v rokah škarje in platno, je sicer s svojim izvršnim direktorjem Carmelom Ezpeletože pred novim letom predstavilo ambiciozen koledar dirk, ki naj bi bil mnogo bogatejši kot v lanski, (skoraj) povsem "koronski" in skrajšani sezoni.

Agencija EFE je poročala, da bodo tako imenovani "shakedown" od 14. do 16. februarja in tudi prvi treningi med 19. in 21. februarjem v Sepangu potekali v znamenju strogih zdravstveno-varnostnih ukrepih v slogu "mehurčka", ki je dirkače in ostale člane paddocka obdajal že v prejšnji sezoni.

Ezpeleta: Najpomembnejše je, da uresničimo načrt na koledarju

Vsi, ki bodo prišli v Sepang, bodo morali 48 ur pred potovanjem predložiti negativen PCR-test, ob prihodu pa bodo morali prestati še enega in v samoosamitvi ostati, dokler ne bo tudi drugi test negativen. Dirkači bodo z vsemi ostalimi člani ekip nastanjeni v enem hotelu, ki ga bodo lahko zapustili le ob odhodu na dirkališče. Ko se dogajanje tam zaključi, morajo udeleženci nazaj v hotelske sobe.

S tem želijo odgovorni čim bolj zmanjšati možnost okužbe, podobni ukrepi pa se najverjetneje obetajo na vseh ostalih dirkališčih tudi po uradnem začetku sezone s prvimi dirkami v Katarju 28. marca.

"Najpomembnejše je, da upoštevamo koledar in datume, ki smo jih predlagali," je dejal Ezpeleta. "Morali bomo počakati na to, da vidimo, kakšne so možnosti nastopov v Združenih državah Amerike in Argentini. Odločitev bo sprejeta januarja, sicer pa imamo za te dirke tudi alternative. Z lokalnimi oblastmi bomo proučili, kakšne so možnosti za to, da se vrnejo navijači, a najpomembnejše je, da uresničimo načrt na koledarju. V najslabšem primeru smo pripravljeni vse dirke letos izpeljati v enakem formatu (kot leta 2020, op. a.). Ne bomo odpovedali dirk, če prihod navijačev ne bo možen. Govorili smo s promotorji in pripravljeni so izpeljati dirke v trenutnih razmerah,"je dodal Ezpeleta.