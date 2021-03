'Prvi favorit je Quartararo, Rossi bo (po)kazal zobe'

Fabio Quartararo je pred sezono presedlal k tovarniški Yamahi, kjer bo zamenjal legendarnega Valentina Rossija , ki se je preselil stopničko nižje, k poltovarniškemu Petronasu. " Prehod v tovarniško ekipo bo za Francoza brez dvoma dodaten stimulans. Mislim, da bo to zanj ravno ta zadnji korak preboja med samo elito. Potreboval je še en korak naprej in zdaj ga je dosegel. Gotovo bo močno motiviran in samozavesten že na uvodnih preizkušnjah ," je za Corriere Dello Sport prepričan nekdanji dolgoletni član dirkaške elite Marco Melandri . Za Italijana je prav 21-letni Francoz prvi favorit za končni triumf. " To je moje mišljenje, lahko da se mi bodo po koncu sezone smejali zaradi te izjave, a tako je. Ob njem bi rad opozoril tudi na Miguela Oliveiro , ki je tako blestel v zaključku lanske sezone. Portugalec je, zdi se mi tako, najboljši približek dirkaških navad stare generacije, katere član sem bil tudi sam. " Melandri ni mogel mimo komentarja o serijskem šampionu Marcu Marquezu. Bo Španec pripravljen že v uvodu v sezono? To je vprašanje, na katero ta hip z gotovostjo nihče ne more odgovoriti. Lahko pa špekuliramo ...

"Po mojem je celo v boljšem stanju, kot to želijo prikazati v njegovi ekipi. Ne želijo mu naložiti nobenega dodatnega bremena, zato ne pritiskajo nanj, da bi nastopil za vsako ceno že na prvi dirki sezone. Če bo nastopil, bo nemudoma favorit za zmago. Ne glede na to, da je za njim daljši prisilni počitek." Njegov rojak Valentino Rossi bo v tej sezoni član poltovarniške Yamahe ... "Dobro je tu in tam zamenjati ekipo. Vale je bil (pre)dolgo član istega moštva. Gotovo bo zelo motiviran, morda je potreboval takšno spremembo in bo bolj konkurenčen najboljšim. Želim mu vse dobro v sezoni in naj pokaže, da stari maček še ni za v pokoj. Pričakujem, da bi mešal štrene najboljšim in da bi gotovo prišel tudi do kakšnega vrhunskega rezultata. To mu zares privoščim," je za Corriere Dello Sportše dejal Marco Melandri.