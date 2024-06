'Ne strinjam se z vodilnimi pri Ducatiju. Vse postaviti na glavo zaradi dirkača, ki je star 32 let?'

OGLAS

Carlo Pernat je zelo čustveno vzel dejstvo, da njegovega varovanca Enea Bastianinija od prihodnje sezone ne bo v uradni garaži ekipe Ducatija.

V skupnem seštevku letošnjega letošnjega tekmovanja je v vodstvu je Jorge Martin s 171 točkami. Drugi je Francesco Bagnaia s 153 točkami. Marc Marquez je po sedmih dirkah s 136 točkami na tretjem mestu skupnega seštevka. Na zadnji dirki v Mugellu je bil drugi v sprintu in četrti na glavni dirki.

Namesto njega se bo tam bohotil osemkratni šampion Marc Marquez. "Vsak ima pravico svojega mnenja in vsak lahko dela, kar misli da je zanj prav. spoštujem odločitev vodilnih mož Ducatija, a imam določene pomisleke," je za TuttoSport sprva dejal Pernat in nadaljeval: "Se kar pogosto vprašam, kakšna strategija je zadaj. Po odhodu Andrea Doviziosa so sprejeli dalekosežno odločitev, da gledajo v prihodnost in bodo razvijali nove dirkače v rdečem. Pričakovalo se je in tudi napovedovalo, da bosta v prvem planu kar se tega tiče Jorge Martin in Enea Bastianini, oba mlada, še kako ambiciozna dirkača, ki pašeta v zgodbo Ducatija, toda naenkrat se je zgodil zasuk v strategiji," je še opazil zastopnik Bastianinija, kis e po sezone poslavlja od ekipe iz Borga Panigaleja.

Francesco Bagnaia in Enea Bastianini FOTO: AP icon-expand

"Odmisliti Martina in Bastianinija in v garažo pripeljati 32-letnega dirkača, pa čeprav gre za osemkratnega šampiona, se mi en zdi pametna poteza," je bil za TuttoSport brez dlake ne jeziku Pernat. "Moje mnenje je, da je odločitev povsem zgrešena." Pernat je prepričan, da je Marc Marquez prihod k tovarniškem Ducatiju izsilil ...

"Menim, da vodstvo rdečih ni imelo veliko manevrskega prostora. V trenutku, ko se je Marc odločil, da ne gre k Pramacu, so imeli zvezane roke." Ob tem je, kot trdi Pernat, Ducati izgubil vso kredibilnost pri odločitvah, ki se bodo poznale v prihodnosti. "Nimaš več dirkačev, ki bi ti prišli prav v prihodnjih sezonah. Ducati ne gleda več na jutri, zanima ga zgolj in samo sedanjost. Usmeritev ni prava," je prepričan Pernat.

"Če se bi mene vprašalo, potem ne bi menjal dirkačev pri Ducatiju, Enea in Pecco sta prijatelja tudi izven paddocka, razbiti ta odnos ni enostavno in pametno. Razbito je tudi ravnovesje v garaži," dodaja zastopnik Bastianinija, ki pa o prihodnosti njegovega razočaranega varovanca ni želel preveč govoriti. "Predpogodba z ekipo KTM je podpisana. In od tu naprej ni potrebno dodatno razglabljati. Enea je mož besede in mislim, da ni potrebno izgubljati besed," je pogovor za TuttoSport končal Carlo Pernat.

Carlo Pernat FOTO: MotoGP icon-expand

Za Ducati vozi tudi aktualni prvak Italijan Francesco Bagnaia, ekipo bo po prihodu Marqueza zapustil drugi Italijan Enea Bastianini. Marquez je član poltovarniške Ducatijeve ekipe Gresini, v katero je prestopil pred letošnjo sezono, potem ko se je po dolgih letih sodelovanja razšel s Hondo.

V igri za tovarniški sedež pri trenutno premočnem proizvajalcu motorjev v svetu motoGP je bil tudi vodilni v seštevku sezone, Španec Jorge Martin, ki vozi za poltovarniško ekipo Pramac Ducati. A je Španec sporočil, da se bo v naslednji sezoni preselil k Aprilii.

Enea Bastianini od naslednje sezone ne bo več član tovarniške ekipe Ducatija. FOTO: MotoGP icon-expand

Dall'Igna verjame v šampionski tandem Bagnaia - Marquez

Tovarniška ekipa Ducatija je na zadnji dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu v elitnem razredu motoGP, šlo je za VN Italije v Mugellu, dosegla dvojno zmago. Slavil je svetovni prvak Bagnaia, drugi je bil njegov rojak Bastianini, tretji pa vodilni v seštevku sezone Španec Martin.

Luigi Dall'Igna FOTO: motogp.com icon-expand