Meregalli: Po sezoni imam v ustih grenko sladek okus

V vseh pogledih čudna sezona, ki se je na srečo končala regularno in z vsemi napovedanimi dirkami v koledarju, je tudi za ekipo nadvse nenavadna. Navkljub sedmim zmagam, ki so jih dirkači tega japonskega moštva osvojili na skupno štirinajstih dirkah, ni dovolj, da bi vodilni možje podali pozitivno oceno. "Če je treba, bom sezono ocenil s 6,5," je za Corriere Dello Sport podal "nogometno" oceno pod sezono 2020 menedžer YamaheMassimo Maio Meregalli. "Naredili smo velike stvari, a bilo je tudi nekaj velikih razočaranj. Imam mešane občutke, na nek način je v ustih grenko-sladek okus," je bil neposreden Meregalli. "Za skupno visoko oceno nam je manjkala kontinuiteta. To je bilo ves čas vidno. Manjkali so naslovi in Yamaha je zadovoljna le, če po koncu sezone lahko slavi naslov v kakšnem izmed razredov. Skozi sezono smo imeli težave z oprijemom zadnje pnevmatike. Problem, ki ga nismo uspeli rešiti," priznava Italijan, ki je po začetnem testiranju verjel, da je pred njimi šampionska sezona. "Kazalo je že tako. Na uvodnih testiranjih in nato v Jerezu smo bili zelo močni in prepričljivi. Verjeli smo, da je pred nami šampionska sezona, a kmalu so se pojavile težave, ki jih nismo uspeli odpraviti. Manjkala je kontinuiteta, brez katere se do naslova prvaka ne da priti." 'Team manager' razloge za mešane občutke išče vsepovsod ...