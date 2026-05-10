Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Messi še naprej ruši rekorde čez lužo

Toronto, 10. 05. 2026 09.41 pred 31 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Lionel Messi

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi tudi v ZDA ruši rekorde, podobno kot jih je rušil v evropskem nogometu, ko je igral za Barcelono in PSG. V severnoameriški profesionalni ligi je postal nogometaš, ki je potreboval najmanj časa, da je bil z goli ali podajami vpleten v sto golov svoje ekipe. Za to je potreboval le 64 tekem.

Lionel Messi je zadel po podaji Rodriga de Paula
Lionel Messi je zadel po podaji Rodriga de Paula
FOTO: Profimedia

Pred tem je bil rekorder Italijan Sebastian Giovinco, ta je stotico ujel po 95 nastopih.

Lionel Messi je, odkar se je poleti 2023 pridružil klubu, v samo 64 tekmah v severnoameriški nogometni ligi MLS dosegel 59 golov in imel tudi 41 podaj.

Lionel Messi
Lionel Messi
FOTO: Profimedia

Na gostovanju v Torontu je do tega mejnika prišel z golom in dvema podajama, njegov Inter Miami pa je domačo ekipo premagal s 4:2.

V Torontu je zdaj 38-letni Messi blestel kot v svojih najboljših letih. Posebej v drugem polčasu, ko je podal za gola Luisa Suareza in Sergia Reguilona, nato pa je po podaji Rodriga de Paula še sam zadel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Manj prijeten za večkratnega svetovnega igralca leta je bil konec tekme. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je več navijačev poskušalo priti na igrišče, da bi se z njim fotografirali, posredovati so morali varnostniki.

V vzhodni konferenci je Miami na tretjem mestu za ekipo Nashville New Englanda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
lionel messi mls inter miami

Nad stezo se zbirajo črni oblaki, ogrevanje pripadlo Martinu

'Poškodba je nesrečna, a je prišla ob pravem času'

24ur.com Messi le še dva zadetka oddaljen od mejnika 900
24ur.com Messi podrl nov rekord: na 80 tekmah sodeloval pri 100 golih
24ur.com Messi z novima goloma postavil nov rekord lige MLS
24ur.com Avstralec postavil svetovni rekord: več kot 3200 sklec v eni uri
24ur.com Messi še naprej navdušuje čez lužo, od mejnika 900 ga loči le še en gol
24ur.com 90. gol Messija za Argentino, ki je vse bližje italijanskemu rekordu
24ur.com Nov rekord Sergia Ramosa
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
10. 05. 2026 09.56
Ja pa dajte mu zlato žogoda bo mir
Odgovori
-1
0 1
Loptass
10. 05. 2026 10.17
Ne skrbi, 2029 bo dobil Super Balon D or in bo mir.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699