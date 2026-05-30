Kljub poškodbi prsta pred vsemi: Nisem pričakoval, da bom dobil oba treninga

MotoGP - VN Italije FOTO: VOYO

Fabio Di Giannantonio je v Mugellu začel tam, kjer je končal v Barceloni – na vrhu. Dirkač ekipe VR46 je bil najprej najhitrejši na dopoldanskem prostem treningu, po srditem boju z rojaki Francescom Bagnaio, Eneo Bastianinijem in Francom Morbidellijem pa je dobil tudi popoldanskega.

"Zadovoljen sem s petkovimi rezultati, nisem pričakoval, da bom dobil oba treninga, ampak uspelo mi je in zato sem zares presrečen," je dejal zmagovalec zadnje dirkaške preizkušnje, ki je nakazal, da se bo za najvišja mesta boril tudi na domačem terenu. "Skušam ohranjati konkurenčnost in visoko raven dirkanja. Vemo, da to ni nekaj samoumevnega, temveč je treba vedno znova delati v smeri uspeha." Italijan pa priznava, da fizično ni še povsem stoodstoten. Ob padcu Alexa Marqueza na dirki za VN Katalonije je proti njegovi roki priletel delček Špančevega motocikla in mu prizadejal poškodbo prsta, ki očitno ni tako nedolžna, saj mu slaba dva tedna pozneje še vedno povzroča preglavice.

"Ta prst je očitno bolj pomemben za dirkanje, kot bi si mislil," se je šalil, a nato nadaljeval v bolj resnem tonu. "Bolečina mi povzroča kar nekaj težav, skušam pa dirkati čim bolj normalno." Zaradi poškodbe prsta je moral prilagoditi tudi svoj slog vožnje. "Za dirkanje na levi roki uporabljam samo kazalec, sredinec in prstanec, to pa je steza, na kateri moraš motocikel pogosto premakniti v levo, da zaviješ v desno. Ker imam v roki manj moči, moram bolj obremeniti druge dele telesa in na ta način je težko dirkati natančno," je pripovedoval po petkovih treningih.

Kljub poškodbi prsta pa Di Giannantonio v Mugellu cilja visoko. "Dobro se počutim, motocikel deluje odlično. Lahko smo preizkusili nekaj novosti, hkrati pa nam ni bilo treba veliko spreminjati, kar pomeni, da imamo dobro osnovo. Na dirkalniku imam dober občutek, delati pa moram le še na sebi, da bom lahko v soboto še boljši," je sklenil tretji dirkač v svetovnem prvenstvu. Italijan bi lahko ob neuspešnem koncu tedna Aprilie prevzel celo vodstvo v skupnem seštevku. Za vodilnim Marcom Bezzecchijem zaostaja za 26, za drugim Jorgejem Martinom pa 11 točk.

Di Giannantonio bi Španca lahko prehitel že po sprintu, ki bo na sporedu ob 15. uri. Še pred tem pa si bo moral priboriti dobro startno izhodišče na kvalifikacijah, ki jih bomo od 10.45 prenašali na Kanalu A in VOYO. Italijan si je letos dvakrat že priboril najboljši startni položaj, kvalifikacije je dobil v Braziliji in ameriškem Teksasu, iz prve startne vrste pa je startal še v Jerezu.