Espargaro: Zadovoljen sem z vsem, kar se dogaja na stezi

Dirkači so se po poletnem premoru vrnili v dirkaški paddock. Velika nagrada Velike Britanije se je, kot smo že vajeni, začela s petkovimi prostimi treningi. Na prvem dopoldanskem je bil najhitrejši Marco Bezzecchi, na drugem Aleix Espargaro (Aprilia Racing), ki je po tem potrdil, da mu steza v Angliji zelo ustreza, in priznal, da se na motociklu počuti odlično. Toda petkove dobre rezultate bo moral potrditi v nadaljevanju vikenda. Že v soboto nas čakajo kvalifikacije in kratka sprint dirka. Bodite z nami, pričnemo ob 9.40.

icon-link MotoGP – VN Velike Britanije Glavno dogajanje že devete dirke letošnje motociklistične sezone bo zagotovo v nedeljo, ko bo na vrsti VN Velike Britanije. Toda tudi sobotni program bo zelo pester. Dirkače vseh motociklističnih razredov čakajo najprej kvalifikacije, nato pa še kratka sprint dirka. Bo Aleix Espargaro nadaljeval s hitro vožnjo, kot jo je prikazal na petkovem popoldanskem prostem treningu, ko je pokoril vso konkurenco?"Zelo sem vesel, res sem vesel. Že od prvega prostega treninga sem se na motociklu počutil dobro. Uživam v dirkanju tukaj, čeprav so se v lanski sezoni vsi moji problemi začeli ravno na tem dirkališču, po tistem padcu na zadnjem prostem treningu. Letos tega nisem želel ponoviti, bil sem precej sproščen. Ob izteku časa sem napadel, močno pritisnil in zadovoljen sem z vsem, kar se dogaja po poletnem premoru," je bil jasen Španec. PREBERI ŠE Na petkovem treningu v Silverstonu najhitrejši Espargaro "Gre za stezo, ki mi zelo ustreza, tudi moj motocikel je tukaj zelo hiter. Kljub vsemu pa so razmere sicer zelo zahtevne, težko je razumeti, da gre za mesec avgust. Zelo je hladno. Toda motocikel deluje dobro, sicer je danes šele prvi dan, toda začeli smo odlično," še doda. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Muhasto vreme na otoku je kreiralo naslednje vprašanje. Glede dirke za VN Argentine (ko je po odličnih časih v petek njegove načrte v nadaljevanju nato preprečil dež, op. p.), ki jo je dirkač opisal kot eno najslabših v njegovi karieri, je povedal naslednje: "V Argentini je bilo vse skupaj nekoliko čudno, mokra steza zame ni najbolj optimalna. Toda tam je bilo vse skupaj kot nočna mora. Tako da tudi, če bo v soboto deževalo, upam, da bo vse v redu. Moramo se sprostiti in videti, kaj bo, na vreme ne moremo vplivati. Tako da bomo videli, upam, da bo nedelja odlična v vsakem primeru," še zaključi. Espargaro je trenutno osmi v skupnem seštevku sezone, še vedno močno vodilni dirkač prvenstva, Italijan Francesco Bagnaia, bo petkov dan zagotovo skušal čimprej pozabiti, saj ni prišel do vidnih rezultatov.