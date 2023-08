Bagnaia: Aleix si je zmago povsem zaslužil

Motociklistični vikend v Silverstonu se je zaključil v nedeljo z VN Velike Britanije. Junak dirke pa Aleix Espargaro. Po tem, ko je dobre predstave nizal že v petek, se mu sobotni mokri dan ni povsem posrečil. Toda ko je bilo na vrsti najpomembnejše dejanje, je zbral moči in potrdil, da gre za stezo, ki mu zelo ustreza. Iz 12. mesta se je prebil v ospredje in v zadnjem krogu ugnal vodilnega dirkača prvenstva Francesca Bagnaio. Slednji je na tiskovni konferenci po dirki zatrdil, da si je Španec zmago več kot zaslužil.

icon-expand Aleix Espargaro FOTO: AP

Po slabšem začetku sezone, kar je po dirki priznal tudi zmagovalec VN Velike Britanije Aleix Espargaro, je na Otoku spet prišel na svoj račun. "Ja, občutek je zelo dober, počutim se odlično. Biti spet na vrhu. Morda sem imel na začetku sezone prevelika pričakovanja tako do sebe kot do moje ekipe. Toda naredil sem preveč napak. Nesreča se mi je zgodila tako v Argentini kot tudi na VN Amerik. Izgubil sem veliko točk. Sicer sem bil hiter, imel sem dobre čase, bil sem precej blizu Bagnaie, toda to sploh ni pomembno. Vse, kar šteje, je nedeljska dirka, takrat se moraš izkazati. Iz katerega koli razloga že, rezultatov enostavno ni bilo in tako nimamo točk, ki bi si jih po mojem mnenju zaslužili."

Toda po slabšem začetku je sedaj nakazal, da lahko konkurira najboljšim. Vse skupaj je bilo jasno že na začetku motociklističnega vikenda, v nedeljo pa je z rezultatom vse skupaj le potrdil. "Ja, tukaj v Silverstonu sem bil hiter že v petek, zadovoljen sem tudi z mojo predstavo v sobotnih nekoliko deževnih razmerah. Nedelja pa je bila zame krasna priložnost." In ponujene priložnosti ne gre zamuditi: "Rekel sem si, moraš to narediti, zato sem ostal osredotočen, bil sem zelo predan temu. Ko sem nekje na sredini dirke ujel Bagnaio, je bil moj cilj ta, da ga prehitim in tudi povečam prednost. Toda nato je steza postala mokra, ulil se je dež in pogoji so postali slabši. Cestišče je bilo zelo spolzko, Pecco pa je vozil odlično. Saj veste, ko dežuje, je ohranjati prvo mesto zelo težko."