Do konca sezone še štiri dirke in deset točk razlike med vodilnima dirkačema

Motociklistični vikend na Japonskem je tako zaključen, pred nadaljevanjem pa nekaj ugibanj povzročata predvsem odločitvi Bagnaie in M. Marqueza, ki naj bi se pred naslednjo dirko, ki bo VN Avstralije, v vmesnem času odpravila domov v Evropo. Morda nekoliko neprimerno in nepotrebno, so mnenja nekaterih. Lahko bi uživala na plaži, zakaj tvegati takšno fizično obremenitev, si mislijo drugi. Toda vsak najbolje ve zase. Dirka na Phillip Islandu v Avstraliji bo čez dva tedna, torej od 18. do 20. oktobra. "Grem domov, da se malo spočijem in lahko uživam v nekaj trenutkih miru," je Bagnaia povedal po zmagi v Motegiju.