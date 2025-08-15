Bagnaia priznava: Spremeniti moram svoj stil dirkanja

Poletnega premora je konec, v Spielbergu se z veliko nagrado Avstrije začenja druga polovica sezone prvenstva motoGP. Dirkalniki so že nared, da se nanje znova usedejo najhitrejši dirkači na svetu. Kot glavni favorit v dirkaški vikend vstopa vodilni v svetovnem prvenstvu Marc Marquez, svojo računico pa imata tudi njegova prva zasledovalca v skupnem točkovanju Alex Marquez in Francesco Bagnaia. Kdo bo dirkaški konec tedna začel najbolje, si lahko v živo ogledate na VOYO. Dopoldanski trening bo na sporedu ob 10.45, popoldanski pa ob 15.00.

Alex Marquez je bil eno izmed večjih presenečenj prvih dvanajstih dirk sezone in navduševal z rednimi uvrstitvami na zmagovalni oder. Zbral je devet drugih mest na sprinterskih dirkah in šest na nedeljskih, slavil pa je tudi dve zmagi: v Silverstonu sprintersko, v Jerezu pa klasično. Letos je dvakrat celo prevzel vodstvo v skupnem seštevku, je pa njegov rezultatski niz na zadnjih treh dirkah nekoliko usahnil. Na dirki v Assnu je utrpel zlom prsta, se sicer vrnil v karavano že na naslednji dirki v Nemčiji, a nato na Češkem ni imel svojega najboljšega dirkaškega vikenda, ko je še okreval po poškodbi. Ta je po treh tednih oddiha že precej bolj zaceljena.

"Sem na približno 90 odstotkih pripravljenosti, še vedno čutim nekaj bolečine, je pa zelo odvisno tudi od dneva. Poletni premor je zame prišel v popolnem času, da sem si lahko fizično opomogel. Tudi ko sem se poškodoval sem nadaljeval z dirkanjem, ko pa sem se ustavil, sem še zbolel, zdaj pa sem znova prišel k sebi. Telo mi je reklo, naj se ustavim in si napolnim baterije, to sem tudi storil in sem motiviran, da dobro odprem drugi del sezoni," je 29-letnik dejal pred našim mikrofonom. Na zadnjih desetih dirkah bo dirkač Gresinija skušal približati vodilnemu v skupnem seštevku, njegovemu bratu Marcu Marquezu. Ta v Spielbergu še nikoli ni zmagal, prvo zmago v Avstriji pa mu bo skušal preprečiti tudi Alex. Čaka ga sicer težko delo, saj bo moral na nedeljski dirki odslužiti kazen dolgega kroga, ki si jo je prislužil na Češkem, ko je pri poskusu prehitevanja na tla spravil sebe in Joana Mira.

"Pred začetkom dirkaškega vikenda nisem v najboljšem položaju, da Marcu preprečim zmago, saj me čaka kazen dolgega kroga. Toda če bom le lahko še za dodatno leto podaljšal njegovo čakanje na slavje v Spielbergu, bom poskušal vse, da to storim, ne bo pa enostavno. Vendar zame bolj kot rezultat šteje to, da drugo polovico sezone začnem z dobrimi občutki, na katerih lahko gradim," je sklenil mlajši izmed bratov Marquez.

Po treh tednih premora pa svež in spočit drugo polovico sezone začenja tudi tretji v skupnem seštevku Francesco Bagnaia. "Prvi teden sem zgolj užival v času s svojo ženo, potem pa sem začel s treningi. Zares sem treniral na vso moč in opravil dobro delo tako v telovadnici kot tudi na motociklu. Na zadnjih dirkah prve polovice sezone sem ugotovil, kaj moram storiti, spremeniti moram svoj stil dirkanja. Mogoče lahko s tem zavedanjem ta konec tedna pokažem več," je dejal za našo televizijo. Italijan je dobil oba dosedanja sprinta v Spielbergu in je poleg tega tudi zmagovalec zadnjih treh nedeljskih dirk za VN Avstrije. Kljub temu, da gre za njegovo najtrofejnejše dirkališče, si ne želi postaviti previsokih pričakovanj.

"Ta konec tedna bom poskušal samo uživati v dirkanju. Obožujem to stezo, saj lahko, če si dober na zaviranju, si pripelješ lepo prednost pred ostalimi. Steza navadno ustreza mojemu dirkaškemu stilu, bomo videli, če bo tako tudi letos. Skušal bom izboljšati svojo predstavo in si zagotoviti možnost, da se borim za najvišja mesta," je o svojih željah za ta dirkaški konec tedna spregovoril aktualni svetovni podprvak.

Bagnaia bo dirkaški konec tedna skušal začeti na najboljši možen način in že na petkovih treningih dokazati, kako dobro se počuti na Red Bull Ringu. Zares bo šlo že ob 10.45, ko bo na sporedu prvi trening razreda motoGP, ob 15.00 pa se bo Italijan na popoldanskem treningu z ostalimi dirkači potegoval za uvrstitev v hitrejšo kvalifikacijsko skupino.