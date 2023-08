Miller: Če bi stavil, bi dal denar na Bagnaio, a prvenstvo še zdaleč ni odločeno

Nekdanji dirkač Ducatija, sedaj pa KTM-a, Jack Miller se je po atraktivni VN Velike Britanije razgovoril o razburljivi sezoni dirkanja v razredu motoGP, kjer vodi njegov nekdanji moštveni kolega Francesco Bagnaia. Aktualni prvak tudi v očeh Avstralca velja za prvega favorita za končno zmago, ki pa je vse prej kot potrjena, saj dirkače čaka še 11 dirkaških vikendov.

Motociklistično prvenstvo motoGP je povsem drugačno od tistega, ki se mu je leta 2015 pridružil Jack Miller. Takrat je Jorge Lorenzo prekinil dominacijo Marca Marqueza, ki je po dveh nato osvojil še pet naslovov svetovnega prvaka. V zadnjih treh letih pa je končna zmaga romala k trem različnim dirkačem, trem različnim ekipam in v tri različne države. Aktualni prvak Francesco Bagnaia bi tako lahko postal prvi, ki bi obranil naslov po Marquezu, a čeprav ima na vrhu lestvice lepo prednost, prvenstvo po mnenju Millerja še zdaleč ni odločeno. "Počutim se, kot da smo v nekakšni dobi Pecca," je za za Crash.net v Silverstonu povedal Miller. "Fant je izjemno močan, in če bi stavil, bi dal denar na Bagnaio. Vendar je mogoče deležen drugačnega pritiska kot nekateri pretekli prvaki, ker je za njim veliko dobrih dirkačev. Ni le boj enega proti drugemu, kot so bili mogoče včasih, sedaj se jih šest ali sedem vsako dirko bori za zmago," je še razložil Avstralec in dodal: "Ne razumite me narobe, Pecco opravlja fantastično delo in žal mi je, da lani nismo videli več bitk mož na moža s Quartararojem."

icon-expand Francesco Bagnaia in Jack Miller FOTO: AP

A tudi na zadnji dirki smo videli, da Bagnaia tudi v boju ena na ena ni nepremagljiv. V Silverstonu ga je v zadnjem krogu prehitel Aleix Espargaro, ki je tako postal še peti različni zmagovalec klasične nedeljske dirke v tem letu. Bagnaia je izmed dosedanjih devetih dirk dobil štiri, njegov rojak Marco Bezzecchi dve, Španci Espargaro, Alex Rins, ki bo po koncu sezone prestopil k Yamahi, in Jorge Martin pa po eno.

"Prvenstvo je vse bolj nepredvidljivo. Mislim, da je za povprečnega navijača super videti toliko različnih fantov na stopničkah. Zaradi tega je šport zanimiv," je pestrost zmagovalcev komentiral Miller, ki se je letos le na VN Španije uvrstil med najboljše tri. 28-letni Avstralec na lestvici zaseda osmo mesto, pred njim pa je pet dirkačev na Ducatijih, Aprilijin Espargaro in njegov moštveni kolega Brad Binder. V dominanci Ducatija pa Miller, ki je še lani dirkal na italijanskem motociklu, ne vidi nič slabega: "Ne, sploh ne ... Ne morem reči, da je to slabo, na koncu dneva vsak dirka zase. Ducati daje vsakomur motocikel, ki je konkurenčen, kar je super, a potem se pojavi težava, da vozniki drug drugemu jemljejo točke. A to je dober problem. Ko imaš na prvih treh mestih tri dirkače, je to res lep problem!"

icon-expand Jack Miller in Francesco Bagnaia v ospredju FOTO: AP

In kako verjetno je, da jo v medsebojnem boju kakšen izmed Ducatijevih dirkačev skupi? "Zelo verjetno," po besedah Millerja, ki meni, da je pred dirkači še pestra sezona: "Glede na to, da imamo sprint dirke in kako se je sezona odvijala, bi se lahko nekatere stvari spremenile v drugi polovici sezon. Zakaj? Samo zaradi tega, kako nepredvidljiv in neizprosen je motoGP v tem trenutku." Sezona motociklističnega dirkanja se bo nadaljevala naslednji vikend, ko bo na sporedu VN Avstrije.