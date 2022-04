Miller: Dirka v Portimãu je zame ena ljubših

27-letni Avstralec se je moral zadovoljiti s tretjim mestom, osvojene stopničke pa so izkušenega Avstralca po nekaj prespanih nočeh navdale z novim optimizmom in dobrimi občutki, ki jih želi implementirati ob podaljšanem koncu tedna na Portugalskem. "Sprva sem bil izjemno hiter, tekmeci so le z velikimi težavami dohajali moj ritem in kazalo je zelo dobro v boju za končno zmago. V zadnjem delu dirke so tekmeci močno pospešili in pet krogov pred koncem so me prehiteli, meni pa je preostalo le še, da se borim za stopničke, saj sem ugotovil težave z dirkalnikom, obraba pnevmatik pa je bila že kritična," je po tretjem mestu v ZDA dejal Jack Miller, ki ima v skupni razvrstitvi 31 točk in je šele na sedmem mestu. "Komajda sem dočakal vrnitev v Evropo. S selitvijo na staro celino bo prvenstvo v vseh pogledih oživelo. Na VN Portugalske se podajam z dobrimi občutki, saj nam je na zadnji preizkušnji uspel vrhunski rezultat. Nekateri so sicer tretje mesto pospremili z mešanimi občutki, saj sem bil dolgo časa v vodstvu, a glede na težave, ki sem jih imel v drugem delu dirke v Austinu, je zmagovalni oder odličen rezultat," je za Corriere Dello Sport razpredal Miller.