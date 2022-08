Miller: Ducati se je pokazal v vsej svoji veličini

Kot je v pogovoru za Corriere Dello Sport dejal, so vodilni možje Ducatija pokazali visok stopnjo profesionalnosti in primerno držo ... "Ducati ves čas kaže, zakaj je tako velika ekipa. Navkljub dejstvu, da se poslavljamo, pa imam maksimalno dober tretma in z mano ravnajo, kot da bom tu še najmanj desetletje," se je slikovito izrazil Avstralec in še naprej laskal rdeči motociklistični družini. "Navkljub številnim projektom, velikim številom dirkačev v karavani, pa z vsakim posebej ravnajo, kot da je edini. Očitno je v DNK-ju ekipe iz Borga Panigaleja, da z dirkači ohranjajo dober odnos tudi v času poslavljanja." Miller je še posebej v tej sezoni slovesa spoznal vso veličino legendarne italijanske ekipe. "Vedno so bili korektni, nikoli nisem imel občutka, da sem jim odveč, oziroma, da me sedaj, ko se poslavljam, gledajo postrani ali me obravnavajo drugače. Cenim to njihovo držo." Miller v nadaljevanju sezone pričakuje še nekaj vrhunskih rezultatov ...