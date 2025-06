Miller ekskluzivno za Kanal A: Gremo v pravo smer

Avstralski dirkač Jack Miller se je z letošnjo sezono po krajšem obdobju pri KTM-u vrnil v garažo Pramaca, v kateri je sedel že med sezonami 2018 in 2020. Vse, kar se je od takrat spremenilo, je motocikel, saj sedaj ne dirka več z ducatijem, temveč z yamaho. Miller ocenjuje, da se je po začetnih težavah dobro ujel z dirkalnikom in verjame, da so na dobri poti do uspehov.