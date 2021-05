Miller evforičen po drugi zaporedni zmagi: Samo ne zbudite me!

Millerju, ki je vpisal svojo tretjo zmago v kraljevskem razredu, drugo po vrsti, je v Jerezu na drugem mestu stopničk delal družbo moštveni kolega Italijan Francesco Bagnaia , ki je po kaotičnem Le Mansu mesto vodilnega moral prepustiti Quartararoju. Francoz, ki je v letošnji sezoni dobil drugo in tretjo preizkušnjo, v Katarju in Algarveju, je bil na koncu vseeno zadovoljen z razpletom in tretjim mestom.

Zarco: Mogoče bi lahko tudi zmagal "To je zame kot zmaga. Izjemno sem zadovoljen. Pogoji so bili izjemno težki. Ne vem, kako močno obrabljene gume so imeli drugi dirkači, ampak moje so bile povsem uničene," je razmere v kratki izjavi opisal francoski dirkač Yamahe, ki je dejal, da ni imel večjih težav z operirano roko, čeprav je v zaključku dirke podobno kot nazadnje v Jerezu vidno popustil.

Nov dokaz, da so kazni za prometne prekrške v Franciji res stroge

Miller je dirko ocenil z naslednjimi besedami: "To je bila ena res hektična dirka, še zlasti, ko se je začelo dogajati vse skupaj, dež, veter. Veter je bil tako močan, da sem lahko videl, kako je na tla podrl ograjo, ko sem pripeljal v bokse. A dirka ni bila prekinjena."

Avstralec je zmagal, in to kljub sankcijam in dvema daljšima krogoma. "Prometne kazni v Franciji so stroge, policisti ti hitro napišejo listek,"se je pošalil. "Toliko stvari se je danes zgodilo, da lahko na koncu rečem le ... Fantastično! Ko se mi je začel bližati Zarco, me je prijelo, da bi spet opravil menjavo motocikla in dirkal z gumami za suho stezo, saj se je steza začela sušiti. To je bila moja druga zmaga po vrsti in počutim se odlično. Zmagati tukaj je bilo sanjsko ... Samo ne zbudite me!"je sklenil Miller po dirki, polni preobratov.

V skupnem seštevku po petih dirkah v najmočnejšem razredu vodi Quartararo (80 točk), drugi je Italijan Bagnaia (79), tretji Zarco (68), četrti pa Miller (64). Naslednja dirka bo 30. maja, ko bo na sporedu preizkušnja za VN Italije v Mugellu, seveda s prenosom na Kanalu Ain VOYO.