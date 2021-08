Miller: Priložnost, da se po nesreči odkupim

"To je resnično zelo bolelo, ker sem podij praktično že imel "v žepu," ampak sem zapravil lepo priložnost," je bil po dirki razočaran Avstralec. "Razočaran sem nad seboj, žal mi je za ekipo. Zdaj se bomo morali znova zbrati in se poskušati uspešno vrniti naslednji konec tedna" je Miller že razmišljal o naslednji dirki, ki bo v nedeljo potekala na istem dirkališču.

'Jorge Martin je zvezda'

Na dirki je svojo prvo zmago v kraljevem razredu dosegel dirkač Pramaca Jorge Martin. Ker je Miller nekdanji dirkač moštva, je kljub osebnemu razočaranju svojo pozornost po dirki namenil nekdanjim sodelavcem. "Kljub temu, da sem "kuhal mulo", sem šel do sosedov in fantom iz Pramaca čestital. Ti mehaniki so bili tudi moji mehaniki. Navdušen sem zanje," je o nekdanjih sodelavcih povedal Avstralec. "Še posebej sem vesel za Jorgeja. Fant je prava zvezda. Neverjetno je, da jim je uspelo zmagati. Tolikokrat so bili blizu z menoj, Danilom (Petruccijem) in drugimi," je bil nad prvo zmago v zgodovini moštva navdušen njihov nekdanji dirkač.

"Ta vikend bo zame priložnost, da se po nesreči odkupim," je dejal. "Te dni bo lahko ekipa analizirala podatke, da bi razumela, kaj se je zgodilo. Za nas bo pomembno, da se na VN Avstrije najbolje pripravimo," je pred VN Avstrije optimističen Miller.