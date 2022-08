Miller najhitrejši na prvem, Zarco pa na drugem prostem treningu

Prišel je čas za trinajsto dirko sezone. Na vrsti je VN Avstrije na dirkališču v Spielbergu. Po dveh zaporednih zmagah Francesca Bagnaie je bitka za naslov prvaka v razredu motoGP vse bolj napeta. Dirkači razredov motoGP, moto2, moto3 in motoE so se že soočili s prvimi prostimi treningi, v elitnem razredu je bil najhitrejši Avstralec Jack Miller, v srednjem razredu Jake Dixon, v najšibkejšem pa Andrea Migno. Celotno dogajanje lahko v živo spremljate na VOYO.

DOPOLDANSKI PROSTI TRENINGI Jutranji oblaki nad Spielbergom so dirkaški karavani napovedovali nepredvidljiv potek dne. Na stezo so se prvi odpravili dirkači v razredu moto3. Rezultati prvega prostega treninga v razredu moto3:

Miller izkoristil dopoldanske suhe razmere V uvodnih minutah je najhitreje treniral Takaaki Nakagami, po dobrih sedmih minutah pa je najhitrejši čas postavil Jack Miller. Nekaj uvodnih težav je imel še vedno poškodovani Aleix Espargaro, ki je kot prvi v eltinem razredu zapeljal v pesek, a ni padel, temveč se je mirno odpeljal do boksev. Nekoliko močneje so nato ročico za plin privili Joan Mir, Johann Zarco in Miguel Oliveira, po tretjini treninga pa se je najhitrejšim časom znova na vrh povzpel Miller.

V prvi polovici treninga nikakr ni steklo vidno frustriranemu aktualnemu prvaku Fabiu Quaratararoju, ki si je po 25 minutah trenninga vzel nekoliko daljši odmor nato pa se vrnil na stezo. 15 minut pred koncem treninga sta se v ospredje prebila Suzukijeva Mir in Alex Rins, nato pa je najhitrejši čas postavil Zarco. Quartararo se je dobrih deset minut pred koncem treninga vrnil na stezo in dirkal veliko bolje kot pred odmorom, postavil je peti čas. V zadnjih nekaj minutah dopoldanskega treninga se je nebo povsem razjasnilo in pokazali so se celo sončni žarki, zato se je večina dirkačev odločila za menjavo gum, ki jim je takoj prinesla hitrejše čase. Predvsem je to korsitilo Ducatijevim dirkačem: Millerju, Zarcoju, in Jorgeju Martinu, ki so zasedli tri izmed prvih petih mest, mednje se je vrinil je Mir, ki je postavil tretji najhitrejši čas, peto mesto a je zadržal Quartararo, ki je bil ob povratku v garažo vidno boljše volje kot sredi treninga. Nikakor pa ni steklo Apriliinima dirkačema Mavericku Vinalesu, ki je dosegel šele enajsti čas treninga, tik pred koncem pa je, tako kot na začetku treninga njegov moštveni kolega, moral zapeljati v pesek. Espargaroju je nakoncu uspelo doseči šele 17. čas, kar je le mesto slabše od tretjega v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Francesca Bagnaie, ki s 16. časom na dirkališču, ki načeloma ustreza Ducatijem, zagotovo ni zadovoljen.

Dixon v razredu moto2 tik pred koncem treninga najhitrejši čas speljal Fernandezu Na prvem treningu srednjega razred moto2 večjih presenečenj na dopoldnaskem treningu ni bilo. Vodilni v skupnem seštevku Augusto Fernandez je vodil praktično cel trening in uspešno odbijal napade Celestina Viettija, Pedra Acoste, Lorenza Dalla Porte in ostalih, ni pa mogel storiti nič, ko mu je tik pred koncem treninga najhitrejši čas speljal Britanec Jake Dixon. Za razburljiv zaključek dopoldanskega sporeda pa je tik pred koncem s padcem poskrbel Jorge Navarro, ki pa se je hitro pobral in je z njim kot kaže vse vredu.

POPOLDANSKI PROSTI TRENINGI Foggia v izdihljajih drugega prostega treninga postavil najhitrejši čas Popoldanski spored je tako kot dopoldanskega otvoril najšibkejši razred moto3. Skoraj vseh 45 minut je z najhitrejšim časom vodil trenutno šesti v skupnem seštevku svrtovnega prvenstva Ayumu Sasaki, ki pa se mu ni uspelo obrdžati na vrhu do konca treninga. Trening na kot kaže precej spolzki stezi so sicer zaznamovali padci. Le malo zatem, ko je Deniz Öncü postavil najhitrejši čas, je skupaj z Lorenzom Fellonom končal v pesku, padla pa sta tudi Andrea Migno in Riccardo Rossi. Turkov čas je v izdihljajih treninga izboljšal Dennis Foggia, ki je postavil najboljši čas dneva v razredu moto3.

Ducatiji tudi popoldne dominirali, najhitrejši pa Zarco Popoldanski trening je odločno začel dopoldan zadržani Bagnaia, ki je po sedmih minutah postavil najhitrejši čas dneva in se zavihtel na vrh lestvice njaboljših časov, že kmalu zatem pa je Italijanov dosežek izboljšal Rins. Svojo dominantnost je nato dokazal aktuani prvvak Quartararo, ki je prehitel oba, medtem ko se je trenutno drugi v skupnem seštevku A. Espargaro tako kot dopoldne soočil s težavo imenovano ovinek številka pet, ki ga nikakor ni uspel lepo odpeljati in se je po novem snidenju s peskom moral znova vrniti v bokse. Ročico za plin je močno privil tudi dopoldne deveti Enea Bastianini, ki je začasno dosegel četrti najboljši čas dneva, nato pa zače spolzeti po lestvici navzdol. Sedem minut pred koncem je le prišlo do spremembe na vrhu, ko je nov najboljši čas postavil Martin, tik za njim pa sta se razvrstila Zarco in Miller, preden je zaradi padca Oliveire zaplapolala rumena zastava. Pet minut do konca se je na vrh vrnil Miller, ki pa je najhitrejši čas obdržal le začasno, saj ga je hitro ugnal Zarco, ki je do konca drugega prostega treninga tudi zdržal na prvem mestu. Kot kaže na novo preurejena proga ustreza Ducatijevm dirkačem, saj je kar sedem izmed osmih najboljših časov pripadlo njihovim dirkačem. Dominanco Ducatija je s četrtim najhitrejšim časom pokvaril le aktualni prvak Quartararo.

Nepredvidljiva dirka v razredu motoGP Steza v Avstriji tradicionalno ni ravno naklonjena dirkačem Yamahe. Vodilni v skupnem seštevku Fabio Quartararo (180 točk) je svojo najboljšo uvrstitev v Spielbergu dosegel v svoji prvi sezoni v kraljevem razredu, ko je leta 2019 osvojil tretje mesto. V naslednjih dveh sezonah sta sledila osmo in sedmo mesto. To pomeni, da prihajajoči dirkaški vikend predstavlja odlično priložnost za drugouvrščenega Aleixa Espargaroja (158 točk). A Španec se sooča z velikimi bolečinami v peti, ki jo je zlomil na minuli VN Velike Britanije. Dirkač Aprilie je svoj najboljši dosežek na dirki v Avstriji dosegel lani, ko je bil deseti.

icon-expand Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia in Aleix Espargaro FOTO: AP

To pomeni, da je v najboljšem položaju pravzaprav zmagovalec štirih letošnjih dirk Francesco Bagnaia (131 točk), ki je po dveh zaporednih zmagah zaostanek za vodilnim Quartararom zmanjšal na "zgolj" 49 točk. Svojo najboljšo uvrstitev na VN Avstrije je Ducatijev dirkač dosegel lani, ko je z drugim mestom na podiju stal tik pod zmagovalcem Bradom Binderjem.