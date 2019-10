'Bronasti' s Phillip Islanda: Vesel sem zaradi mojih navijačev, a veliki osmoljenec je Vinales

Dirkaču Pramaca Jacku Millerju je bilo v cilju kar malce nerodno, dajal je vtis, kot da bi nekaj ukradel, kot da bi prišel do rezultata, ki si ga ni zaslužil. "Roko na srce, že nekaj krogov pred ciljem sem si, sam pri sebi, obrisal pod nos zmagovalni oder. Prvi trije Marc Marquez, Maverick Vinales in Cal Cratchlow so bili takrat predaleč in gledal sem le na to, da v miru pridem skozi cilj in se veselim zelo dobre uvrstitve. Četrto mesto je (bi bil) seveda odličen rezultat," piše Corierre Dello Sport, ki navaja Avstralčeve besede brez dlake na jeziku. "Potem pa naenkrat padec Vinalesa skorajda v zadnjem ovinku in to mi je omogočilo priti med prve tri, čeprav si morda tega tokrat nisem zaslužil. A tako v športu, še posebej motociklističnem pač je. Enkrat si zaslužiš vrhunski rezultat pa ti sreča obrne hrbet, drugič, kot tokrat pa nepričakovano zasedel mesto, ki si ga glede na prikazano mogoče tudi ne bi," je bil iskren Jack Miller, ki mu je bilo hudo zaradi Mavericka Vinalesa.