Miller po testiranjih: Blizu smo, v prihodnje bomo še bližje

V garaži rdečih je po uvodnih motociklističnih testiranjih v Katarju zaznati precej dobre volje. Avstralec Jack Miller je bil vse dni dogajanja v Dohi blizu najboljšim, če že ne povsem pri vrhu, a tudi Francesco Bagnaia je dal garaži Ducatija signale, da se je hitro spoprijateljil z dirkalnikom in bo tudi močno orožje rdečih v prihajajoči sezoni.

Dirkaški konec tedna v Katarju sicer ni razkril kart in ponudil nekaterih odgovorov, kdo utegne biti že takoj v uvodu v sezono z najboljšimi možnostmi za vrhunski rezultat, a je vsekakor nakazal, da se vnovič obeta zelo izenačena dirkaška sezona, morda enako izenačena kot lanska zgodovinska, ko se je na vrhu posameznih dirk izmenjevalo rekordno veliko število različnih dobitnikov posameznih tekem. Med tistimi, ki so lani zmagali, so bili tudi dirkači Ducatija, Jack Millerin Francesco Bagnaia sta dala garaži rdečih veliko lepih signalov, da sta pripravljena na izzive, ki jih prinaša nova tekmovalna sezona.

icon-expand Francesco Bagnaia FOTO: motogp.com

Avstralec Miller je bil ves čas podaljšanega vikenda v Katarju med najhitrejšimi na testiranjih, a tudi Italijan Bagnaia je pokazal, da se je hitro spoprijateljil z dirkalnikom. "Vsebinsko zelo poln konec tedna je za nami. Vsekakor izjemno koristen, ki je že nakazal razmerja moči, našim fantom v garaži pa ponudil nekaj odgovorov na vprašanja. Mislim, da smo se dobro obnašali za prvič in da smo pokazali, da med zimskim premorom nismo spali," je bil za Corriere Dello Sport v razmišljanju slikovit Bagnaia, ki je videl veliko več dobrega kot slabega ... "Odlično smo izkoristili testiranja, preizkusili nekaj novosti in občutek je res dober. Sedaj je čas za natančno analizo in od tu naprej bomo nadaljevali z delom ter skušali narediti nekatere izboljšave," je italijanskemu športnemu časniku hitel pripovedovati Bagnaia, ki pričakuje, da bo na naslednjih testiranjih, prav tako v Katarju, Ducati še boljši ...

icon-expand Jack Miller FOTO: motogp.com

"Narejen je pomemben korak naprej. Niti nisem tako obremenjen s časi in mesti na testiranjih, v tej situaciji so pomembnejše druge stvari. Veseli me, da sem uspešno kontroliral dirkalnik, ni bilo padcev, prav tako ne slabih časov na stezi. Ko potegnem črto, moram biti zadovoljen z narejenim," je še priznal 24-letni Italijan. Njegov klubski kolega Jack Miller ima še več razlogov za zadovoljstvo po prvem preizkusu znanja sezone. "Presrečen sem, skorajda evforičen, a se zavedam, da je to šele začetek avanture z novo ekipo, " je bil brez dlake na jeziku pregovorno nasmejani Avstralec, ki se ponaša tudi z drugim časom na drugi dan testiranj v Dohi, in nadaljeval s pohvalami na račun fantov iz garaže. "Naredili so fantastičen posel med zimskim premorom. Dirkalnik je stabilen, relativno enostavno ga je upravljati, lahko rečem, da sem že po prvih testiranjih na "ti" z motociklom." Miller napoveduje podobno izenačeno sezono, kot je bila lanska. "Vsi nastavki gredo v smer, da nas čaka izjemno napeta in nepredvidljiva sezona. Morda celo bolj izenačena, kot je bila lanska. Vsaj tako velevajo rezultati s testiranj, ki pa seveda niso najbolj merodajni, saj časi v tem obdobju niso ključni," pa priznava 26-letni dirkač, ki komaj čaka na nov preizkus v Katarju.