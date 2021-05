Miller po veličastni zmagi: Upam, da je to začetek izjemne poti za Ducati

"Ne najdem ustreznih besed, s katerimi bi se rad zahvalil vsem, ki so od samega začetka verjeli vame. Za celotnim moštvom je neverjeten konec tedna v Jerezu. Od prvega prostega treninga pa vse do glavne dirke smo stopnjevali ritem, verjeli v nastavitve, v pravo izbiro pnevmatik, da bo to zadostovalo v boju za najvišja mesta,"je v poplavi mešanih občutkov po neverjetni zmagi razpredal presrečni Jack Miller, ki se je tako pridružil slovitim imenom iz preteklosti, ki so na Ducatijevem motociklu slavili na eni od dirk najvišjega kakovostnega razreda.

"Ko sem začutil svojo priložnost, sem jo zagrabil z obema rokama. Dolgo časa je kazalo na zmago Fabioja Quartararoja (Monster Energy Yamaha MotoGP), in ko je zašel v težave, sva s Francescom (Bagnaio, moštvenim kolegom iz Ducatija, op. a.) začela stopnjevati pritisk na konkurenco, kar se je izkazalo za ključen dejavnik v boju za zmago. Težko vam opišem vsa čustva, ki so me preplavila ob prečkanju ciljne črte. Veste, veliko tega se je nabiralo v meni v zadnjem obdobju, zato sem te zmage v Jerezu še toliko bolj vesel," priznava Miller, ki se je s prvo zmago v sezoni 2021 prebil na šesto mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva (za trenutno vodilnim Francescom Bagnaio zaostaja za 27 točk).