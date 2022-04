Miller pred kvalifikacijami: Uvodna treninga sta pokazala, da sem konkurenčen

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) je bil na uvodnem petkovem treningu tretji, zaostal je le za Alexom Rinsom (Team Suzuki Ecstar) in Maverickom Viñalesom (Aprilia Racing). Kasneje, na drugem treningu, pa je bil še boljši in z zaostankom slabih dveh desetink in pol gledal v hrbet le izkušenejšemu Johannu Zarcoju (Pramac Racing).

"Če bi sklepali zgolj po teh dveh treningih, me čaka vrhunski dosežek tudi na današnjih kvalifikacijah. Toda zgodovina nas uči, da se stvari zelo hitro spreminjajo. Razmere v Austinu so naravnost odlične, a ne gre hvaliti dneva pred nočjo, kajti kot sem dejal, obstaja na stezi kar nekaj pasti, ki jih bom moral karseda uspešno prestati, če bom želel razmišljati o vidnejšem rezultatu," se specifičnosti stezne podlage v Združenih državah Amerike zaveda odlični Avstralec. Ta je novo sezono svetovnega prvenstva v kraljevem razredu motoGP sicer začel pod pričakovanji, saj mu je na dozdajšnjih treh dirkah (VN Katarja, VN Indonezije in VN Argentine) uspelo osvojiti pičlih 15 točk.