Miller: Pred rdečo zastavo sem bil pripravljen na napad

Predzadnja dirka sezone najmočnejšega motociklističnega razreda motoGP je minila povsem v znamenju Ducatija. Prvo mesto je osvojil Francesco Bagnaia, ki je vodil od štarta do konca dirke, tretjega pa Jack Miller, ki je želel v zadnjih dveh krogih napasti Joana Mira, a mu je podvig preprečila rdeča zastava in predčasna prekinitev dirke. Avstralec pa je s tretjim mestom vseeno zadovoljen, saj se je na stopničke uvrstil prvič po VN Katalonije, ki je bila na sporedu na začetku junija.

Jack Miller je nedeljsko dirko začel z drugega štartnega položaja od koder je v štartni ravnini prevzel vodstvo, a ga je že v prvem ovinku nato prehitel moštveni kolega Francesco Bagnaia, ki vodilnega položaja ni izpustil iz rok do konca dirke, ter nekaj ovinkov kasneje še Joan Mir, ki je za Bagnaio mirno odpeljal celo dirko in končal na drugem mestu.

"Dobro sem štartal, a Pecco (Bagnaia) me je že na prvem ovinku prehitel in rekel sem si: okej, očitno želi pritisniti in to mu je tudi dobro uspelo. Sam sem bil konsistenten, dosegal sem čase okoli 39 sekund na krog, mislim, da je bil moj najboljši krog okoli 39,6 sekunde, a Bagnaia je vztrajno bežal. Storil sem tudi nekaj manjših napak, a tudi Joan (Mir) jih je storil nekaj, le Bagnaia je bil v ospredju brezhiben. Moral sem tudi paziti, da ne obrabim preveč gume in upal sem, da mi je bo za konec dirke ostalo nekaj več." je dirko povzel Miller. 26-letni Avstralec je do konca dirke bil bitko za stopničke z Alexom Marquezom, za kaj več pa mu je zmanjkalo časa, saj je bila dirka zaradi trka Ikerja Leucone in Miguel Oliveira v predzadnjem krogu predčasno končana. Miller je po dirki dejal, da je zadovoljen s tretjim mestom, saj dolgo časa ni stal na stopničkah (od tretjega mesta na VN Katalonije, ki je bila na sporedu na začetku junija), a bil hkrati tudi nekoliko razočaran, saj zaostanek za Joanom Mirom pomeni, da Francoza ne more več ujeti v skupnem seštevku in bo tako končal najvišje na četrtem mestu. "Ko sem približno osem krogov pred koncem dirke privil ročico za gas, sem dokončno prehitel Alexa (Marqueza), a storil napako in v sedmem ovinku skoraj zgubil kontrolo nad zadnjo gumo, zato sem mu dal možnost, da mi diha za ovratnik do konca dirke. Ko mi je le uspelo se vsaj malenkost odaljiti od Marqueza sem bil pripravljena na napad na dirkača pred mano, a je rdeča zastava ustavila dirko." je o bitki za stopničke z mlajšim izmed bratov Marquez povedal Miller in se z nasmeškom na obrazu spomnil na njune boje iz časa, ko sta dirkala v razredu moto3: "Z Alexom imava nekaj zgodovine, zato sem se počutil, kot da smo ponovno v letu 2014."

Z dvojnimi stopničkami je Ducati drugo leto zapored osvojil naslov najboljšega proizvajalca motociklov v karavani motoGP. Kako dober je motor italijanskega proizvajalca pa dokazuje tudi dejstvo, da bo prihodnjo sezono Ducati v elitnem motociklističnem razredu namesto s šestimi, zastopan celo z osmimi motorji, saj jih bo uporabljala tudi nova ekipa Valentina Rossija, Aramco Racing Team VR46. Veliko vlogo pri Ducatijevem uspehu je odigral prav Miller, ki že od leta 2017 dirka na motorju italijanskega proizvajalca in tako že dalj časa prispeva ključne informacije pri razvoju tako motorja, kot tudi Ducatijevega moštva. "Mislim, da imamo Ducatijevi dirkači res rečo. Nisva le jaz in Pecco zaslužna za uspeh ekipe tudi naš testni dirkač Michele Pirro, ki je že dolgo član moštva, je ogromno prispeval k uspehu. Imamo tudi nekaj izjemnih mladih talentov kot so Jorge Martin, Enea Bastianini in Luca Marini." je Avstralec zadovoljno dejal o projektu, katerega del je že štiri sezone, v tem času pa je opazil ogromen napredek: "Motor, ki ga vozimo sedaj je kot dan in noč v primerjavi z motorjem, ki smo ga vozili pred nekaj leti in mislim, da je to plod truda, ki ga je Ducati vložil v ta projekt."

