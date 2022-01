Miller: Prosim, ne me omenjati v istem stavku s Stonerjem

Tudi rojak Jack Miller o Stonerju govori z izbranimi besedami. Tako izbranimi, da ne želi, da se ga skupaj z njim omenja v istem stavku. " Nočem in ne želim, da se moje ime omenja v istem stavku s Caseyjem Stonerjem. On je legenda, med največjimi dirkači v zgodovini in ima posebno mesto v dirkaškem svetu ." Ekipa iz Borga Panigaleja po Stonerjevem naslovu zaman išče pot na vrh. Pisalo se je leto 2007, ko je Casey Stoner z ekipo Ducatija prvič v karieri osvojil naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu karavane motoGP. Za Avstralca to ni bil zadnji naslov za ekipo Ducati. Avstralec se je nato s Hondo veselil še drugega in obenem zadnjega leta 2011. " Stoner je naredil nekaj izjemnega za Ducati. Ne samo za našo ekipo, bil je med najbolj prepoznavnimi dirkači karavane. Težko mu bo še kdo pariral izmed Ducatijeve družine. Sam sem še daleč od njegovih rezultatov ," je za Corriere Dello Sport priznal dirkač, ki se je leta 2021 posladkal z dvema zmagama med elito, ob tem pa dodal še tri uvrstitve na zmagovalni oder.

"Zelo dobro leto je za mano. Vsaj kar se tiče rezultatov, vse drugo je za v pozabo. Nočem ponovitve takšnega življenja, a dobro je vsaj to, da smo pod streho spravili sezono in to celo v veliki meri v prisotnosti navijačev, kar je celotno gledano morda še največja zmaga. Spomnite se samo leta 2020," je za Corriere Dello Sport dodal Miller, ki upa, da bo vsaj približno dosegel rezultate in renome Caseyja Stonerja. "Upam samo, da bom nekoč v zrak dvignil taisti pokal, kot ga je pred skoraj petnajstimi leti kot član Ducatija tudi Casey. Lepo ga je bilo srečati po dolgem času. Vpijam njegove nasvete, komaj čakam, da pove kaj koristnega. Je takšen možakar, ki deli spoznanja in nasvete, dobrih stvari nikoli ne zadrži zase. Je moja velika inspiracija in eden izmed vzornikov. Upam, da se bodo vodilni možje ekipe dogovorili z njim o kakšnem bolj tesnem sodelovanju. Njegova prisotnost v garaži je velika motivacija za vse nas," je za konec priznal Miller.

MotoGP, sezona 2022:

6. marec: VN Katarja (Losail)

20. marec: VN Indonezije (Mandalika)

3. april: VN Argentine (Termas de Rio Hondo)

10. april: VN Amerike (Austin)

24. april: VN Portugalske (Portimao)

1. maj: VN Španije (Jerez)

15. maj: VN Francije (Le Mans)

29. maj: VN Italije (Mugello)

5. junij: VN Katalonije (Barcelona)

19. junij: VN Nemčije (Sachsenring)

26. junij: VN Nizozemske (Assen)

10. julij: VN Finske (Kymiring)

7. avgust: VN Velike Britanije (Silverstone)

21. avgust: VN Avstrije (Spielberg)

4. september: VN San Marina (Misano)

18. september: VN Aragonije (Alcaniz)

25. september: VN Japonske (Motegi)

2. oktober: VN Tajske (Čang)

16. oktober: VN Avstralije (Phillip Island)

23. oktober: VN Malezije (Sepang)

6. november: VN Valencie (Valencia)