Miller: Prihodnjo sezono bom gotovo v igri za naslov

Jack Miller , ki je v motoGP debitiral leta 2015, bo tako tretji Avstralec, ki bo vozil za Ducati, pred njim sta zanj dirkala že Troy Bayliss in Casey Stoner , ki je z njimi osvojil naslov prvaka leta 2007. Miller bo pri Ducatiju zamenjal Danila Petruccija . Kot je znano, sezona motoGP letos zaradi pandemije novega koronavirusa še ni stekla, prvih enajst preizkušenj je bilo ali odpovedanih ali preloženih. Prva dirka naj bi bila 19. julija v Jerezu, kjer naj bi izvedli celo dve dirki. Čeprav se sezona 2020 sploh še ni začela in bo, ko bo šlo zares, polna negotovosti, pa 25-letni Avstralec že pogleduje leto naprej, v sezono 2021, ko bo tudi uradno sedel na Ducatija. " Računam, da bom v igri za končno lovoriko. prepričan sem v to ," je kot iz topa izstrelil Miller, ki je že nekaj časa član Ducatijeve družine, s poltovarniškega dirkalnika pa bo končno sedel na tovarniški izdelek. " Pri Ducatiju se počutim kot doma. sanjal sem o njem že od otroštva, Vse skupaj je torej zame uresničitev sanj ." Miller je presrečen, da bo od prihodnje sezone dirkal za prvo ekipo rdečih. " Komaj čakam. Sedaj, ko je že nekaj časa znano, da bom od naslednje sezone član Ducatija, mi je vse skupaj precej lažje in tudi z manj negotovosti čakam na start nove sezone. Mislim,d a bom lahko dirkal sproščeno. " Avstralec za Corriere Dello Sport trdi, da je pripravljen na sezono, is e bo začela skoraj točno čez mesec dni. " Nabrit sem do konca. Seveda se lahko še marsikaj postori v fazi priprave, a z narejenim doslej sem zadovoljen. Mislim da lahko trdim, da sem pripravljen na izzive ."

Če letos morda še ne bo krojil vrha v kraljevem razredu motoGP, pa Miller napoveduje in pričakuje, da bo prihodnje leto resno v igri za najvišja mesta. "Mislim, da bom sposoben napadati vse cilje, ki jih bomo postavili skupaj z ekipo. da, tudi boj za naslov prvak bo odprt. Vključil se bom vanj, v to sem prepričan." Avstralec še pravi, da je v vseh teh letih pobral dovolj izkušen in da ve, kaj je potrebno postoriti, da naredi korak naprej in se iz vrhunskega dirkača prelevi v šampiona, ki bo lahko iz dirke v dirko napadal zmagovalni oder. V tem trenutku še ni povsem jasno, kdo bo Millerjev kolega iz garaže pri Ducatiju. Petrucci je preteklost, kaj bo zAndreo Doviziosom pa ni še povsem jasno. "To niso vprašanja zame. Verjamem pa, da bo Dovi ostal in da bova skupaj tvorila ubijalski tandem, ki bo sposoben iz dirke v dirko mešati štrene n a vrhu. Vse kar lahko rečem je to, da so v preteklosti vsi po vrsti hvalili, kako dober kolega iz ekipe znam biti," se je v pogovoru za Corriere Dello Sport na koncu pošalil Miller.