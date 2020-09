Miller: Takšne sezone pa še ne. Pol karavane je v igri za naslov

Motociklistična sezona postaja vse bolj zanimiva, krog dirkačev, ki so v igri za zmage in tudi za naslov svetovnega prvaka, ob odsotnosti aktualnega šampiona poškodovanega Marca Marqueza, je vse širši. Prvič po letu 1949 se je zgodilo, da so v sezoni kar štirje dirkači dosegli svoje premierne zmage v elitnem razredu (Fabio Quartararo, Brad Binder, Miguel Oliveira in Franco Morbidelli), seštevek pa je zdaj izjemno zgoščen. Čeprav med omenjeno četverico ni Jacka Millerja, pa je Avstralec s tretjim mestom v skupnem seštevku in zaostankom (pičlih) dvanajstih točk še kako v igri za laskavi naslov. Že ta teden na programu nova preizkušnja, v Misanu bo šlo za VN Emilije Romanje. Od petka dopoldne s prenosi na VOYO.

Delo na VN San Marina je tekmecem olajšal tudi doslej vodilni v skupnem seštevku Francoz Fabio Quartararo, ki je sredi dirke padel, se vrnil na stezo, pozneje pa odstopil in ostal brez točk. Tudi Jack Miller v Misanu ni blestel. Podaljšani dirkaški konec tedna prepleten s številnimi težavami ga je na nedeljski dirki pripeljal le do osmega mesta, kar ni zadovoljilo njegovih visokih ambicij. A Avstralec ima konkreten izgovor, ki ni iz trte zvit. "Še vedno ne vem, kaj se je dogajalo s pnevmatikami. Nimam pravega odgovora za kaj je šlo," je za Corierre Dello Sport spraševal Miller. "Običajno sem med tistimi dirkači Ducatija, ki zna ravnati in se prilagoditi na situacijo z zadnjimi pnevmatikami. Tudi zato sem se ves čas preko podaljšanega vikenda spraševal, kako to, da ne kontroliram stvari in da imam toliko težav. Osmo mesto je plod vsega tega," je priznal Miller, ki pa še vedno drži zelo visoko tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva le z dvanajstimi točkami zaostanka za vodilnim Doviziosom. Prvih devet dirkačev v SP je znotraj 23 točk, torej ene zmage; vodi Andrea Dovizioso s 76, Fabio Quartararo je pri 70, tretji je Jack Miller s 64, četrti Joan Mir s 60, peti pa Maverick Vinales z 58. "Takšne sezone pa še ne. Na vrhu je velika gneča. Še nikoli takšna v zadnjih letih. Več dirkačev lahko upravičeno računa tudi na končni naslov, seveda sem med njimi tudi sam. Zdi se, kot da je pol karavane še vedno v igri za lovoriko," nadaljuje 25-letni Avstralec, ki je prepričan, da bo v drugem delu sezone v kraljevem razredu motoGP veliko in pomembno vlogo odigrala in igrala tudi psiha. "Gotovo bo tudi pritisk rezultata, oziroma dejstvo, da si v igri na naslov, vplivalo na psihološko stanje posameznika. Gotovo se ne bodo vsi enako dobro kosali s pritiskom rezultata. Tudi to utegne biti odločilno. Prav vsaka dirka je lahko že odločilna, zato je potrebno iz vikenda v vikend zbrati čim več točk. Tako bo tudi na prihajajoči dirki," napoveduje Miller, ki je po zares dobrem uvodu v sezono na zadnjih tekmah imel kar nekaj težav z dirkalnikom, oziroma s pnevmatikami, zaradi katerih ni bil v ospredju. Mnogi so mnenja, da je njegova pregovorno agresivna vožnja razlog, da se gume hitreje obrabljajo. "Seveda delamo pospešeno v smeri, da odkrijemo in odpravimo težavo. Zaenkrat nismo uspešni, a imamo še nekaj dni."