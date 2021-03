Miller optimističen pred prvo dirko v Katarju

Na šestdnevnih testiranjih v Dohi je Miller postavil najhitrejši čas kroga na tem dirkališču in ob tem izboljšal dotedanjo rekordno znamko Marca Marqueza iz leta 2019. Miller je v letu 2021 pred novim izzivom, saj je zamenjal uspešnega Italijana Andreo Doviziosa, tako da bo Avstralec zdaj pri moštvu Ducati Lenovo združil moči z Italijanom Francescom Bagnaio .

Sezona razreda motoGP 2021 se začenja v Dohi, kjer bo v nedeljo na sporedu VN Katarja. Na uvodni dirki sezone ne bo Marca Marqueza , bo pa zelo zanimivo videti, kako so razporejene moči in kdo se bo najbolj veselil v nedeljo. Med tistimi, ki ciljajo visoko, je tudi Jack Miller . Avstralski dirkač pri Ducatiju glede na zelo dobre rezultate na zadnjih testiranjih prav na tem prizorišču spada med tiste, ki bi lahko preizkušnjo končali na zelo visokem mestu, pri Ducatiju upajo, da kar na stopničkah.

"Končno smo spet v akciji pred prvo dirko za Veliko nagrado v letu 2021. Uradna testiranja v Katarju so bila izjemno pozitivna in nikoli se še nisem počutil tako dobro na motociklu pred začetkom svetovnega prvenstva, kot se letos. Moji občutki z "Desmosedicijem" so izvrstni, poleg tega tudi naša hitrost ni tako slaba. Upam, da bodo razmere na stezi dobre ves vikend, želim pa si tudi, da bi bili dobri na obeh dirkah, ki bosta na sporedu tukaj v Losailu," je poln pričakovanj pred začetkom dejal Miller.

V petek se bodo dirkači podali na prve treninge; na VOYO boste lahko spremljali prva dva prosta treninga v vseh treh motociklističnih razredih. Petkovo dogajanje se začne ob 11.50, ko bo na sporedu prvi prosti trening v razredu moto3. V soboto bodo kot običajno v ospredju kvalifikacije, v nedeljo pa sledi še vrhunec, dirke v vseh treh razredih, moto3, moto2 in motoGP.