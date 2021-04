Miller in Lecuona po operacijah računata na nastop v Portimau

Jacka Millerja je v Barceloni operiral doktor Xavier Mir , avstralski dirkač se je za operacijo odločil, ker je imel težave z desno roko na prvih dveh dirkah v novi sezoni, dvakrat je zasedel deveto mesto. "Še vedno je 10 dni do Portimaa. Bila je kratka operacija in vse je šlo dobro. Če bo okrevanje potekalo po načrtih, bom lahko nazaj na stezi na Portugalskem, pa četudi fizično ne bom 100-odstotno pripravljen. Hvala dr. Miru in njegovemu moštvu za vso pomoč in skrb," je za uradno spletno stran Ducatija povedal Miller.

Tudi Španec Iker Lecuona je moral na podobno operacijo kot Miller. Tudi on je imel poseg na desni roki in bo nared za tretjo dirko sezone. Dirkač tovarniškega moštva Tech3 KTM ni najbolje začel sezone, na uvodni VN Katarja je bil 17., naslednje dirke na istem prizorišču pa ni končal. Sicer je 21-letni dirkač v preteklosti že imel dva posega na tej roki, a težave niso ponehale. Lecuono so operirali v torek v Valencii in kot so sporočili, bo nared za VN Portugalske.