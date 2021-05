Miller: Pričakujem, da bom v tej ali naslednji sezoni osvojil prvenstvo

Svetovna motociklistična karavana se zaveda, da je po prvi zaporedni zmagi v karieri prav Miller tisti dirkač, ki ga bodo vsi želeli premagati. Dirka v dežju in na spolzkem cestišču steze Bugatti je sicer postregla s številnimi padci, med drugimi je dvakrat padel in na koncu odstopil tudi španski zvezdnik Marc Marquez , osemkratni svetovni prvak, ki je bil pred prvim padcem celo v vodstvu. Razplet na koncu, ko je posijalo celo sonce, je bil povsem pisan na Ducatijevo kožo. Tako kot pred dvema tednoma v Jerezu v Španiji sta bila povsem na vrhu dva njegova voznika. Millerju, ki je vpisal svojo tretjo zmago v kraljevskem razredu, drugo po vrsti, je v Jerezu na drugem mestu stopničk delal družbo Italijan Francesco Bagnaia , ki pa je po kaotičnem Le Mansu mesto vodilnega moral prepustiti Fabiu Quartararoju . " To je bila ena res hektična dirka, še zlasti, ko se je začelo dogajati vse skupaj, dež, veter. Veter je bil tako močan, da sem lahko videl, kako je na tla podrl ograjo, ko sem pripeljal v 'pitlane'. A dirka ni bila prekinjena ," se spominja Le Mansa Avstralec. Miller je zmagal, kljub sankcijam in dvema daljšima krogoma. " Prometne kazni v Franciji so stroge, policisti ti hitro napišejo listek ," se je pošalil Avstralec. " Toliko stvari se je zgodilo v Le Mansu, da lahko na koncu rečem le - fantastično. Moja druga zmaga po vrsti. Počutim se odlično ," je sklenil Miller po dirki polni preobratov.

Avstralec je presrečen, da bo član družine iz Borga Panigaleja sezoni 2022. Srečo deli tudi generalni direktor rdečih Gigi Dall'Igna. "V prvem delu sezone je Miller pokazal in dokazal iz kakšnega testa je. Zmagal je na dveh dirkališčih in v dveh različnih razmerah. Pokazal je veliki talent, o katerem že ves čas govorimo in zaradi katerega želimo, da ostane med nami še lep čas. Ducati je presenečen, da ima takšnega dirkača," je za Corriere Dello Sportsijal šef rdečih. "Ima vse značajske lastnosti, ki jih iščemo. Profesionalnost, odločnost in velik talent. Ima vse karakteristike, da upravlja z našim dirkalnikom Desmosedici GP. Mislim, da sta kot ustvarjena drug za drugega," je z izbranimi besedami govoril o Avstralcu Dall'Igna, ki ne skriva visokih ambicij v tej sezoni. "Vezane so za osvojitev svetovnega prvenstva. To je vse kar nas zanima v sezoni 2021. Prepričani smo, da lahko Jack in Pecco v tej in (ali) naslednji sezoni realizirata veliki cilj." Enako srečen ob podaljšanju sodelovanja je tudi Jack Miller. "Presrečen sem, da nadaljujem avanturo z Ducatijem. Rdeči so mi prirasli k srcu. Lepo je vedeti, da bomo skupaj tudi v sezoni 2022. Če sem povsem iskren, pričakujem, da bom v tej ali naslednji sezoni osvojil prvenstvo." Miller se zaveda tudi odgovornosti, ki jo prinaša armada rdečih navijačev po svetu ..."Obleči rdeči dres je ponos in odgovornost. To, da sem zmagal na zadnjih dveh dirkah je pravzaprav uresničitev otroških sanj. Vse to ne bi bilo možno, če ne bi imel v garaži odlične ekipe, ki izpolnjuje vse moje želje. Počutim se kot del družine in zato je vse skupaj lažje," je bil zaCorriere Dello Sportčustven Miller, ki komaj čaka da se podaljšani konec tedna v Mugellu končno začne. "Od prvega prostega treninga naprej bom imel v mislih napad na nedeljsko zmago. Odlično sem pripravljen, dirkalnik mi sledi in ni razloga za skrb. Na vsaki preizkušnji bomo lovil najmanj stopničke in imel v glavi tudi končni cilj - osvojitev naslov svetovnega prvaka. Mislim, da smo pri Ducatiju zreli za to. Če ne jaz, potem pa Pecco," zaključuje Miller.