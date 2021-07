Miller: V dveh sezonah želim do naslova prvaka

Medtem je podaljšal pogodbo z Ducatijem in napovedal velike stvari v tej, še posebej pa v naslednji motociklistični sezoni. Avstralec je, kot je zatrdil v pogovoru za Corriere Dello Sport, presrečen, da bo član družine iz Borga Panigaleja tudi sezoni 2022. "Zadovoljen sem, da nadaljujem avanturo z Ducatijem. Rdeči so mi prirasli k srcu. Lepo je vedeti, da bomo skupaj tudi v sezoni 2022. Če sem povsem iskren, pričakujem, da bom v tej ali naslednji sezoni osvojil prvenstvo," že kar nekaj časa ponavlja pregovorno nasmejani Avstralec. Miller se zaveda tudi odgovornosti, ki jo prinaša armada rdečih navijačev po svetu ... "Obleči rdeči dres je ponos in odgovornost. To, da sem zmagal na zadnjih dveh dirkah je pravzaprav uresničitev otroških sanj. Vse to ne bi bilo možno, če ne bi imel v garaži odlične ekipe, ki izpolnjuje vse moje želje. Počutim se kot del družine in zato je vse skupaj lažje," je za Corriere Dello Sport čustven 26-letni Miller, ki komaj čaka da se konča poletna pavza in nadaljuje tekmovalna sezona.