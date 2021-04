Mir besen na Millerja: Bilo je namerno in izjemno nevarno, zaslužil bi si kazen

Ob tem pa je prišlo do evidentnega dotika, ki bi se lahko končal tudi s padcem, kar bi bilo, glede na to, koliko dirkačev je bilo za njima, vsekakor zelo nevarno. Tako Miller kot Mir sta si nato izmenjala še nekaj besnih gest, na koncu pa vendarle varno nadaljevala dirko. Lani presenetljivi prvak elitnega razreda jo je zaključil na sedmem mestu, medtem ko je bil Miller deveti.

Vodstvo dirke se je sicer odločilo, da dirkača ne bo kaznovalo, Mir pa je bil mnenja, da bi Miller moral prejeti kazen: "Mislim, da je to storil namerno. Moja ekipa se bo odločila, ali se bomo pritožili. Zagotovo pa se incident mora preučiti. Takšni manevri so preko meje, zato bi si zanje zaslužili kazen." V taboru Suzukija so se kasneje odločili, da pritožbe na komisijo dirke ne bodo poslali.

"V zadnjem ovinku pred ciljno ravnino sem bil nekoliko preširok, nato sem videl Jacka. Premaknil je glavo, kot da bi tudi on videl mene, zato sem zapeljal na čim bolj široko linijo, on pa je pripeljal naravnost vame. Dotaknila sva se in skoraj padla. Bilo je izjemno tvegano in nevarno. To je vse," je nadaljeval besni 23-letnik z Majorke.

'Bilo je tvegano in nevarno, zaslužil bi si kazen' "Samo na ovinku številka 10 bi ga lahko prehitel. Imel sem pravi položaj, on pa se je odločil, da bo ostal na notranjem delu steze. Malenkost sva se dotaknila, to pa je bilo tudi vse. Razumem, da je bil moj manever tvegan, ampak nisem šel čez mejo. Takoj sem pomahal z nogo, da se mu opravičim. Ko se zgodi kaj takega, se vselej rad opravičim drugemu dirkaču, saj ne želim, da bi se mu kaj zgodilo," je svojo potezo najprej razlagal Mir.

'To so stvari, ki se dogajajo'

Avstralski dirkač na drugi strani stvari po dirki ni želel dodatno pogrevati: "Bilo je nekaj kontakta, a to so stvari, ki se dogajajo. Vsi so videli, kaj se je zgodilo, dirko smo nato nadaljevali kot običajno. Pred tistim sem imel še tri stike z drugimi dirkači, zdelo se mi je, da se dirka pač razvija v takšno smer. To je vse."

"Mir me je pogledal po dirki, jaz pa njega. To je bilo to. Najprej je šel preširoko, nato pa je skušal priti nazaj "noter". Nihče se ni zmenil za to, kje sem bil jaz v tistem trenutku. Tako je bilo," je svoje videnje dogodkov podal Miller, ki je na drugi preizkušnji na dirkališču Losail še drugič zabeležil deveto mesto, ki ga zaseda tudi v skupnem seštevku. Rins je bil na prvi dirki četrti, tako da z 22 točkami zaseda skupno šesto mesto.