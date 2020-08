Mir: Grozno se počutim, a tudi moja zmaga še pride

Portugalec Miguel Oliveira je pred dnevi dosegel sploh svojo prvo zmago v kraljevskem razredu motoGP, hkrati pa je prekinil niz petih zaporednih zmag Ducatija v Spielbergu. A kazalo je, da bo "smetano" s tekme pobral Španec Joan Mir, ki je še nekaj krogov pred koncem prepričljivo vodil, nato pa je "prišla" rdeča zastava in dirka je šla v drugo smer. Mir po novem startu ni bil več konkurenčen v boju za zmago in se je moral zadovoljiti z mestom tik pod stopničkami. Ob tem je kritiziral Mavericka Vinalesa, ker ni predčasno končal dirke, čeprav je imel resne težave z dirkalnikom. "Ogrožal je vse na stezi!"

Druga zaporedna dirka v Spielbergu je bila znova zanimiva in napeta, podobno kot pred dnevi pa jo je zaznamoval padec, ki se je tudi tokrat na srečo končal brez hujših posledic. Enako kot prejšnji teden je bil v središču pozornosti voznik Yamahe Maverick Vinales. Dvanajst krogov pred ciljem je pri hitrosti več kot 220 kilometrov na uro namenoma skočil z motorja. Sam jo je odnesel brez poškodb, Yamaha pa se je raztreščila v ogradi in zagorela. Kot je kasneje povedal Vinales, so mu odpovedale zavore.

Fabio Quartararo, ki je bil na zadnji dirki le 13., je na vrhu skupnega seštevka ohranil tri točke prednosti pred Italijanom Andreo Doviziosom, ki je bil v Spielbergu peti. Tretji je Maverick Vinales, ki za vodilnim zaostaja že 22 točk.

Zaradi nesreče so sodniki izobesili rdečo zastavo, največ pa je pri tem izgubil Španec Joan Mir, ki je imel v trenutku nesreče dobri dve sekundi prednosti pred zasledovalci in bil na poti do zmage. Mir je dirko nato končal (šele) na četrtem mestu. Glede na to, kako dobro mu je kazalo, je bil še nekaj dni po dirki v pogovoru za italijanski časnik Corierre Dello Sport razumljivo in upravičeno zelo razočaran in jezen hkrati. "Vinales je imel resne težave vse od četrtega kroga, to je bilo vidno vsem. S takim nepremišljenim ravnanjem, ko je ostal na stezi kljub pokvarjenemu dirkalniku, je v težave in nevarnost spravljal vse okoli sebe. Zelo neodgovorno od njega, da ne rečem še kaj več," je bil brez dlake na jeziku Mir, ki se je v nedeljo odlično peljal premierni zmagi naproti. Po omenjeni nesreči in vnovičnem zagonu dirke pa ni bil več konkurenčen.

