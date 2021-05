Mir: Kaj pričakujete? Da bom zmagal na vsaki dirki?

Ducatijeva Jack Miller in Francesco Bagnaia sta pobrala smetano v Jerezu. Dvojna zmaga rdečih, kot piše Corriere Dello Sport, ni pustila ravnodušnega niti aktualnega svetovnega prvaka Joana Mira , ki je videl odlično dirkanje tekmecev. " Zasluženo sta bila na vrhu, odpeljala sta odlično dirko, ostala mirna v ključnih trenutkih in gredo jima le čestitke ," je hvalil dvojec Ducatija 23-letni Španec, ki je ciljno črto prevozil kot peti. " Solidno, lahko rečem, da sem zadovoljen. Odpeljali smo kar dobro dirko. Seveda pa si želimo več ."

Pričakovanja širše in ožje motociklistične javnosti so po osvojenem lanskem naslovu razumljivo višja. Španec se tega (ne) zaveda ... "Začetek sezone ni najboljši. Upam, da bom kmalu močnejši. Pričakujem, da bom dvignil formo v nadaljevanju prvenstva, na vsaki dirki pa moram osvojiti čim več točk. V Katarju smo bili v igri za stopničke, na Portugalskem nam je to uspelo. Kljub vsem pomislekom, imam za sabo kar solidno sezono," se je "tolažil" Mir in dodal: "Kaj pričakujete, da bom zmagal na vsaki dirki?" Po petem mestu na domačem dirkališču v Jerezu, bo v Le Mansu, kot trdi, še bolj našpičen. "Nastavki so v redu. Mislim, da smo prejšnji konec tedna naredili korak naprej. Odlično sem se počutil na dirkalniku, imel sem kar dober ritem in primerno hitrost," je še "opazil" Joan Mir, aktualni šampion kraljevega razreda. Ekipa Suzukija je na naslov prvaka v najmočnejšem razredu čakala vse od leta 2000, ko je slavil Američan Kenny Roberts ...